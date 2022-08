Dette er de nominerte i Bergens beste hage

Hermine Svortevik Oen

Rundt omkring i Bergen finnes det både store, synlige hager og små, skjulte skatter. Det er blomster i potter og kar, store busker og høye trær.

I år kårer BT den beste hagen i Bergen.

Bli bedre kjent med de nominerte.

Oasen i Fyllingsdalen

– Velkommen skal dere være!

Engelske Merion Sebak står i døråpningen til huset i Fyllingsdalen. Hagen ligger rett rundt hushjørnet.

Selv i gråvær lyser hagen opp i nabolaget i Fyllingsdalen.

Hagen er full av frodige, fargesprakende blomster og små portaler dekket av grønt. Man kan si den lyser opp den våte og kalde sommerdagen.

Merion har bodd i Bergen i 46 år, men er fortvilet over årets sommervær.

– Nei, det er ikke gøy for verken oss eller plantene, sier hun.

Merion Sebak jobber ofte i timesvis ute i den lille oasen sin.

For Merion er hagelivet alt hun har drømt om. Det er ikke bare de vakre fargene, de deilige duftene, men også gleden hagen gir til barna i nabolaget.

–Da jeg var en liten jente vokste jeg opp med en stor hage i England, det var massevis av planter og blomster. Midt i hagen var det også et svært epletre.

– Den var fin, tilføyer ektemannen Helge.

Det engasjerte ekteparet har en felles lidenskap: Hagen.

Responsen på nominasjonen har vært god, forteller ekteparet. Særlig fra naboene.

– Det er veldig koselig med alle som stopper utenfor og forteller at de har stemt på vår hage, sier Merion.

– Vi får takkekort fra konfirmanter i nabolaget, og kort til jul og bursdag. Da står det alltid «til herr og fru Blomst» på konvolutten, sier Merion begeistret.

Hagekunstneren

På toppen av Åsane ligger hagen til kunstner Elly Prestegård og mannen. Man kan raskt kjenne lukten av duggfrisk sommer.

I hagen går Elly gjennom en liten grønn portal som fører til lysthuset. I taket henger en lysekrone, og taket er malt i lyseblått, lilla og grønt.

– Her inne jobber jeg aldri. Jeg sitter heller her og drømmer, sier hun.

Hagen er full av farger og kontraster.

Lidenskapen for hage har hun alltid hatt. Elly forteller at hun stadig søker til jorden.

– Da jeg var liten jobbet jeg mye med jorden.

Da barna var små brukte de vannspeilet som plaskebasseng.

– Det å drive med hage gir deg en enorm frihet og lykke, sier hun.

Elly beskriver det som at hun lever i og for hagen sin.

– Her i hagen min opplever jeg at jeg lærer både å leve og dø. Jeg ser jo alle endringene i løpet av årstidene, sier hun, etterfulgt av et varmt smil.

– Jeg holder stadig på med nye ting, sier Elly.

I midten av hagen er det plassert et vannspeil laget med små fargerike fliser.

– Dette er hjertet av hagen, sier Elly.

Da barna var hennes var små kom de løpende fra skolen med vennene sine for å plaske i vannspeilet.

– Noen hadde faktisk med flytemadrasser.

– Man må huske på samspillet når man skal holde på med hage. Og ikke vær redd for å bruke det du har, sier hun.

Salhus-rivieraen

Tåken ligger tett over Salhus. I enden av en smal vei med utsikt over fjorden, ligger huset til Nina og Tor Kvalheim.

– Dere fant veien, sier Nina og ler.

Nina har to hvite katter og en liten hund. – Her er det mye liv, sier hun.

Hun forteller at lidenskapen for hage har vært veldig spesiell for henne i flere år.

– Det startet da vi flyttet inn i et rekkehus for flere år siden. Da gjorde vi den gamle hagen om til noe nytt, sier hun.

Fra hagen har man utsikt over Salhusfjorden og Holsnøy.

Det første prosjektet inspirerer henne fortsatt.

– Da vi flyttet hit hadde vi plutselig mye større plass til å skape drømmehagen.

Hun forteller at det ligger mye hardt arbeid bak, og ikke minst tid og energi.

– Jeg har stadig nye ideer for hagen.

– Det er nok litt teit, men jeg opplever at jeg jukser litt om jeg bare kopierer en idé.

Slik så pergolaen ut tidligere i sommer da hagen ble valgt ut som finalist i Bergens Beste.

I den store hagen finner man flere partier. Rundt omkring finnes det flere sitteplasser – blant annet solsenger og benker.

–Jeg sitter ofte her under den fine pergolaen og bare ser utover fjorden. Det gir meg ro, sier Nina.

Nedre del av hagen er full av bringebær.

Hun viser frem bærbusker, epletrær og grusganger.

– Lite gir meg så mye ro som å være i hagen med frisk luft.

Brosteinhagen

Mange bergensere, og ikke minst turister, har kjennskap til brosteinhagen i Krybbesmauet.

Den er det Monica Nuth som står bak.

– Siden plantene har forskjellig blomstring, er det bare å flytte de fineste frem, sier Monica.

På grunn av sykdom, ringer BT henne. Monica forteller at det er stas med nominasjonen.

– Det kommer stadig folk som sier de har sett hagen i avisen, sier hun.

Hun elsker når folk kommer innom.

Hagen ligger rett ved Christi Krybbe skoler.

– Alle slags folk går gjennom gatene her. Mennesker fra hele verden har fått oppleve pottehagen, sier hun.

Lidenskapen hennes for hage startet for rundt 40 år siden. Hun har bodd flere steder, men har alltid dratt med seg pottene.

– Det er jo utrolig greit at jeg kan ta med meg hele lasset, sier hun og ler.

– Jeg kan ikke se på hageprogram på TV. Da blir jeg bare misunnelig.

Monica mener det ikke er noe tvil om at blomstene har en unik effekt på både stemningen og humøret.

– Min desidert største inspirasjon er å se alle menneskene som får et ekstra smil om munnen når de går forbi.

– En liten blomst her og der, eller bare en grønn vegg kan faktisk påvirke humøret.

Potter og ampler preger hagen i Krybbesmauet.

Hun opplever at hagefolk finner hverandre.

– Vi har et eget språk, kan man vel si.

Monica forteller at naboer og andre folk bidrar med frø og avleggere.

– Vi er et team, sier hun stolt.

Hagemedisin

På en bakketopp på Paradis, omringet av store grønne busker og trær, ligger huset til ekteparet Anne og Svein Skogen.

Anne har Parkinsons og er ute og arbeider i hagen hver dag. Hageprosjektet har hun holdt på med i rundt 40 år.

– Om det så er for å mate fuglene, vanne plantene eller knipe på blomstene i hagen, sier hun.

Anne Skogen er glad i farger.

Når BT treffer henne har hun besøk av svigerdatter Birgitte Helsengreen.

– Det er utrolig fint å se hvor hardt Anne står på her ute, sier hun.

Anne blir aller helst hjemme om sommeren for å stelle i hagen.

– Ferien tar jeg heller i september, sier Anne og smiler.

Hagehuset er et godt sted å være hvis det blir for varmt, eller hvis det regner.

Overalt i hagen ser man små og store koboltblå potter med fargerike blomster i.

– Det må være fint rundt meg for at jeg skal ha det godt.

Hun forteller at hun liker godt å ha besøk i hagen.

Ekteparet har ofte besøk av familie og venner i hagen om sommeren.

Noen ganger får hun også hjelp av kompisen «Kloster» som er pensjonist og deler lidenskapen for hage. Han hjelper Anne med å vedlikeholde hagen.

– Det er et godt samarbeid.

Hver sommer steller Anne i stand familiebesøk i hagen med både barn, barnebarn og hunder.

– Å ha folk i hagen er det kjekkeste som finnes.

Fargesterke blomster i koboltblå potter preger hagen på Paradis.