Bergens beste lekeplass: Dette er finalistene

BTs lesere kårer Bergens beste i ti ulike kategorier denne sommeren. Her er de fem finalistene i kategorien lekeplass.

Det finnes en del lekeplasser i Bergen, men hvilken er den beste?

Tuva Åserud

Hermine Svortevik Oen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Hvilken lekeplass velger barna?

Bergens beste lekeplass er den mest gøyale lekeplassen barna elsker å boltre seg på.

Hvilken lekeplass er byens beste? Stem her.

1 «Et eldorado for alle barn» Navn: Lekeplassen på Fløyen Juryens begrunnelse: Kanskje byens mest kjente tumleplass for barn. «Her er noe for alle aldersgrupper, fritt for biler og annen støy, med nærhet til skogen og flotte turområder», skriver en leser. «Et eldorado for alle barn», mener en annen.

Anita Nybø

– Det er fantastisk, sier Anita Nybø, administrerende direktør i Fløyen AS.

Hun forteller at det er en enorm glede at de to store lekeplassene på Fløyen faller så godt i smak hos folket.

– Det er jo ingen tvil om at de er godt tilrettelagte både for frilek og opplevelser. Omgivelsene er jo også utrolig fine, legger hun til.

Denne lekeplassen er nok også en av få som har geiter som vandrer fritt rundt.

– Det er ekstra kjekt når man plutselig får besøk av en geiteflokk mens man leker, sier hun.

2 «Fantastisk for folk i alle aldre» Navn: Lekeplassen i Nygårdsparken Juryens begrunnelse: Med sitteamfi, dam, elv, klatrevegg, trampoliner og tauverk er det enkelt for barnefamilier å slå av noen timer i byens mest kjente park. «Fantastisk for folk i alle aldre», lyder det i en nominasjon. «Materialbruk og utforming kler parken», heter det i en annen.

Thomas Brandsæter Brandt

– Så utrolig stas å bli nominert, sier Thomas Brandsæter Brandt.

Han er styreleder i Nygårdsparkens venner.

Selv har han ikke hatt en finger med på verket, men han er glad for at lekeplassen blir godt tatt i bruk.

– Det er så kjekt å se barn og familier som koser seg, og bruker parken for alt den er verdt, sier han.

Som leder i venneforeningen, er det ingenting bedre enn å se at folk har det gøy i parken, forteller Brandt.

3 «Den har byens beste utsikt» Navn: Klosterhaugen lekeplass Juryens begrunnelse: En liten hemmelighet som ble oppgradert i 2013. Her finnes disser, kanin-rutsjebane, balansestokker, lekehus og sandkasse. «Den har byens beste utsikt. Mange benker, fine apparater og god plass», skriver en leser.

Gisle Andersen

– Dette var gøy! lyder det fra Gisle Andersen, styreleder i Nøstet, Verftet og Klosteret velforening.

Han forteller at det har vært en stor endring etter lekeplassen ble pusset opp.

– Nå er det en enda større glede å bruke den.

Det er en god beliggenhet, med en nydelig utsikt, forteller han.

– Ja, til tross for at det kan blåse en del der oppe.

Denne lekeplassen er lett tilgjengelig for alle, og så er den helt super å ta i bruk, synes Andersen.

4 «Både små og store kan bli utfordret» Navn: Lynghaugparken Skatepark i Fyllingsdalen Juryens begrunnelse: Bydelens nye tilbud og et eldorado for unge på skateboard, BMX-sykkel, sparkesykkel eller rulleskøyter. «Både store og små bruker parken, sent som tidlig. Forskjellige småbakker og hopp gjør at både små og store kan bli utfordret», skriver en leser.

Robin Asserson

– Wow, så gøy, sier Robin Asserson.

Sammen med Betongpark har han vært med å bygge Lynghaugparken skatepark i Fyllingsdalen.

– For en ære dette er! Jeg er utrolig glad for at folket løfter frem moderne aktivitetsplasser, sier han.

I Lynghaugparken får barn og unge en åpen mulighet til å kose seg med rullende aktiviteter som skateboard og sparkesykkel.

– Det er ingen tvil om at det har vært et stort behov for en slik plass, så det er veldig gøy å se at den er så populær, sier Asserson.

Han håper at suksessen både for plassen og rullende aktiviteter fortsetter.

5 «Klatrehinder, labyrint og balanseutfordringer» Navn: Lekeplassen på Arboretet Juryens begrunnelse: Lekeplassen ved Blondehuset byr på klatrehinder, labyrint og balanseutfordringer. «Fint sted i skogen med utfordringer for store og små kun laget i tre. Nært stranden og fine turveier», heter det i en nominasjon.

Alf Helge Søyland

– Du verden, så utrolig gøy, sier Alf Helge Søyland.

Han var med på å forme lekeplassen på 90-tallet, og var i begynnelsen redd for at den ikke skulle falle i smak.

– Det er så herlig å se at folk tar den i bruk. Det viser at en slik naturlig lekeplass funker godt, sier han.

Barnebarnet Alfred Nestavoll (3) liker godt å bruke lekeplassen bestefaren har vært med å lage.

Opp gjennom årene har også ungdommer som har hatt sommerjobb på Arboretet vært med på å forme gode løsninger for lekeplassen.

– Det er fantastisk at det har fungert så lenge og at det fortsetter å trekke til seg folk, sier Søyland stolt.

Hvilken lekeplass er byens beste? Stem her.