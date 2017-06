VG-lista topp 20 arrangeres på Festplassen onsdag. Politiet iverksetter strenge sikkerhetstiltak.

– I lys av terrorhandlinger det siste året og de generelle trusselvurderingene, kommer vi til å heve sikkerheten noen hakk. Det vil bli iverksatt konkrete tiltak. Folk skal føle seg trygge, sier politioverbetjent Kjetil Hoff.

VG-listas omreisende turné med mange av landets mest populære artister, lander i Bergen hver sommer. Årets arrangement foregår 5. juli. På Festplassen.

På det meste har det kommet 15.000 ungdommer til disse showene. Og folkemengdene står i praksis helt bak til Hotel Norge.

Utfordringen er at Christies gate går midt gjennom publikumsmengden nærmest Festplassen. Den blir ikke stengt for biltrafikk.

– Det tror jeg ikke hadde latt seg gjøre, sier Hoff.

Jan M. Lillebø

Konserter er potensielle terrormål. Da må politiet gjøre konkrete vurderinger, forteller politioverbetjent Kjetil Hoff.

– Vi kommer sterkt til å anmode bilister om å ta alternative kjøreruter. Vi kommer også til å øke antallet politifolk i gaten. De vil regulere ferdselen. Vi lager sperringer og iverksetter barrieretiltak.

– Er det krevende å håndheve sikkerheten i dette området?

– Ja. Festplassen ligger utsatt til. Koengen hadde vært et mer egnet sted for et slikt arrangement. Torgallmenningen er også hakket bedre. Politiet godkjenner alle arrangement. Vi ser blant annet på sikkerhetsvurderinger. Derfor er det ikke gitt at VG-lista topp 20 får fortsette på Festplassen i fremtiden, sier Hoff.

Han opplyser at VG selv må bære en god del av de økte sikkerhetsutgiftene.

Øyvind Næss, som er kommunikasjonsansvarlig for VG-lista, vet ikke hvor mye de må ut med i økte sikkerhetsutgifter.

Arrangørene har heller ikke vurdert å flytte konserten.

– Skulle det skjedd, måtte det være fordi politiet anbefaler det. Det har de ikke gjort, og det er ingen ting som gjør flytting aktuelt i år, sier Næss.

Han påpeker at terrorfaren ikke er ny av året, og at politiet alltid har vært synlig til stede på konsertene.

– I år blir de ekstra synlige. Vi har et godt samarbeid med politiet, og forholder oss til de vurderingene de gjør, og råd og tips de kommer med. VG-lista har gjennom en årrekke etablert gode sikkerhetsrutiner for at dette skal bli en festkveld i trygge omgivelser både for voksne og for de unge, sier Næss.

Ville ikke ha arrangert konsert på Festplassen

Martin Holmes er sikkerhetsansvarlig for alle storkonsertene til Bergen Live, deriblant på Bergenhus festning, Koengen.

Han ville aldri selv ha arrangert et stort show for 15.000 ungdommer på Festplassen.

– Det er en plass der det samles masse folk, med en aktiv hovedvei midt i området. Når vi ser hvilke metoder som har vært brukt i senere tids anslag, og alle de ressursene og tiltakene arrangør og politi bruker for å forhindre hendelser, blir det selvmotsigende å bruke Festplassen som en arena.

– Ville du selv arrangert en storkonsert på Festplassen?

– All den tid man ikke får stengt Christies gate for biltrafikk, ville vi ikke gjort det, nei. Biler kan fort brukes som våpen. Det ville ikke vært forsvarlig. VG-lista topp 20 er et gratisarrangement. Det er umulig å kontrollere hvor mange folk som kommer og hvor de stiller seg, sier Holmes.