Og se hva annet du kan finne på denne helgen i ukens fem fine!

ARRANGEMENT: Har du forandret deg?

Bergens Tidende

Hva: «Slik har hordalendingene endret seg».

Hvor: Litteraturhuset i Bergen.

Når: Torsdag 19.00.

Hvorfor: For 36 år siden kartla en gruppe forskere bestående av blant andre Frank Aarebrot og tidligere BT-journalist Helge Holbæk-Hansen hva vestlendingene mente om alt fra porno, abort og veiavgifter, før stortingsvalget samme år. Åtte valg senere er de samme spørsmålene blitt stilt på nytt.

Og ifølge professor Aarebrot er vestlendingene blitt betraktelig mindre vestlandske siden sist. Kanskje er du en av dem som har fått med deg disse åtte valgene, eller kanskje er du en av dem som drikker mindre eller bekymrer deg mindre for porno eller abort enn de gjorde for 36 år siden?

Svarene på hva som definerer vestlendinger i dag får du i alle fall servert av Aarebrot torsdag.

Robert Nedrejord

KONSERT: Country i blodet

Joe Giblin, NTB scanpix

Hva: Justin Townes Earle.

Hvor: Madam Felle.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: Justin Townes Earle er oppkalt etter countrylegenden Townes van Zandt, og sønn av en annen countrylegende, nemlig Steve Earle. Med den bakgrunnen er det vel ikke tvil om hvilken kunstform Justin operer innen. Han er selvsagt blitt musiker.

Spesielt platene «Harlem River Blues» og «Midnight at the Movies» er verdt å høre på én gang eller fire.

Han har også gitt ut album med titlene «Single Mothers», og oppfølgeren «Absent Fathers».

– Min mor har brukt litt tid på å akseptere at jeg kan bli personlig i tekstene mine. Hun er ekstremt privat, mer enn meg. Men jeg tror hun likte «Single Mothers». Alle platene mine har jo noen pappagreier i seg, så det er alle vant til. Far bryr seg ikke om slikt – han elsker å havne i alle typer situasjoner, sa Earle til BT i fjor.

Hans siste album kom ut i mai i år, og heter «Kids in the Street». Snart skal Earle selv bli far, fortalte han til BT tirsdag.

Hvordan det påvirker musikken hans, kan du finne ut av selv på torsdag.

Guro H. Bergesen

MUSEUM: Finner du Sæveruds grav?

Knut Strand

Hva: Søndagstur til Siljustøl.

Hvor: Harald Sæveruds Museum Siljustøl.

Når: Hver søndag 12.00 – 16.00, frem til 27. august.

Hvorfor: Nå som solen begynner å titte frem bak den altfor lange regnrekorden, er det endelig fristende å ta en skikkelig søndagsutflukt!

På Siljustøl i Ytrebygda ligger det som var hjemmet til en av Norges fremste komponister, Harald Sæverud. I sommerferien holder de åpent hver søndag, med tilhørende omvisning hver time for dem som vil få innblikk i komponisthjemmet.

Guidene er også tydeligvis musikalsk skolert, ettersom det loves musikalske smakebiter på Sæveruds pianomusikk. Har du med deg barn, får disse aktivitetshefte og filmvisning.

For dem som ikke er så interessert i avdøde komponister, er den 176 mål store eiendommen åpen for turgåere hver dag. Tur på noe annet enn Fjellveien? Ja, takk!

En liten fun fact er at Harald Sæverud ligger gravlagt en hemmelig plass på eiendommen. Han mente også at han skulle komme tilbake til Siljustøl som ugle etter sin død, så det er bare å holde øynene åpne.

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik

KONSERT: 70-tallet på dansk

Sean Meling Murray

Hva: En aften med musikken til Gasolin og Kim Larsen.

Hvor: Garage.

Når: Lørdag 21.00.

Hvorfor: Av en eller annen grunn er det ikke først og fremst rock jeg forbinder med dansk musikk, men problemet med det ligger nok hos meg, og ikke i dansk musikkhistorie, vil Gasolin- og Kim Larsen-fans nok mene.

Denne uken har Garage satt av en hel kveld for å hylle bandet Gasolin, som ble dannet i 1969 av Kim Larsen, Franz Beckerlee og Willi Jønsson. I 1978 ga de seg. Senere har Kim Larsen gjort karriere som soloartist.

Denne kvelden blir det både platespilling og filmvisning på Garage, for den som vil finne ut hvordan 70-tallet høres ut på dansk.

Guro H. Bergesen

UTSTILLING: Furuholmen i Rosendal

Ørjan Deisz

Hva: Magne Furuholmen – måleri, grafikk og skulptur.

Hvor: Galleri G Guddal.

Når: Lørdag 13.00.

Hvorfor: For ganske mange er nok Magne Furuholmen best kjent som en tredjedel av bandet a-ha, sammen med Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy.

Men Furuholmen er også billedkunstner. Han debuterte i 1989, og har siden stilt ut både i Norge og utenfor landets grenser. Furuholmen er styremedlem i HM Sonjas internasjonale grafikk-stiftelse, han har tidligere sittet i styret for Norske Grafikere og ble i 2012 tildelt St. Olavs Orden, ridder av 1. klasse, for sin innsats for norsk kultur. Han er også styreleder for Festspillene i Bergen.

I fjor åpnet Furuholmen og Dronning Sonja fellesutstillingen «Texture» i Grieghallen, i forbindelse med markering av femårsjubileet for dronningens grafikk-stiftelse.

Og denne helgen åpner altså utstillingen hans på Galleri G Guddal, like utenfor Rosendal, der han har fylt galleriet med maleri, grafikk og skulpturer.

Guro H. Bergesen