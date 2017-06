Anders Sletvold Moe har brukt de siste nettene til å montere et 35 meter langt kunstverk på bybanestoppet på Flesland.

– Jeg ville skape noe som virkelig tar plass, sier Moe til BT.

Natt til fredag har kunstner Anders Sletvold Moe gjort ferdig verket som skal pryde bybanestoppet på Flesland.

Verket består av syrefaste stålplater med ulike mønstre og overflater. Det er drøyt 35 meter langt og 2,5 meter høyt, og består av totalt 84 moduler.

Tor Høvik

– Sammen utgjør de en helhetlig komposisjon, hvor man kan følge linjene langs veggen. Tanken er at det hele tiden skal oppstå nye ting for dem som reiser her mye. En del av stålplatene er veldig blanke, og når du beveger deg på perrongen vil arkitekturen og menneskene reflekteres, sier Moe.

– Bevegelse med Bybanen

Det er blitt brukt fem millioner kroner på utsmykking på det siste byggetrinnet av Bybanen. Og nylig skapte Ragnar Kjartanssons verk «This Must Be The Place», som muligens er en referanse til Talking Heads-sangen med samme navn, debatt.

Moes verk har fått tittelen «Modulære Refleksjoner», og han har ønsket å bruke veggen og arkitekturen på bybanestoppet. Han ville skape noe som virkelig tar plass, og samtidig utnytte Bybanens bevegelse.

– Bybanen kommer inn på perrongen, for så å kjøre videre, og derfor ville jeg skape en bevegelse med Bybanen. Det er når du går om bord i Bybanen at du kommer nærmest på verket, og herfra vil du kunne følge linjespillet i komposisjonen veldig godt når Bybanen begynner å kjøre, forklarer kunstneren.

Fakta: Bybanekunst Anders Sletvold Moes «Modulære Refleksjoner» er blant verkene som pryder byggetrinn tre av Bybanen. Det var satt av fem millioner kroner til utsmykking av det tredje byggetrinnet av Bybanen. Nylig åpnet Ragner Kjartanssons «This Must Be The Place», som skapte debatt. Jørgen Blitzner er konsulent og leder for juryen for bybanekunsten.

Tor Høvik

Sletvold Moe forteller at han har latt seg inspirere av arkitekturen og de diamantformede fasadeplatene på flyplassterminalen. Diamantformen er noe han har forsøkt å ta opp i kunsten for å skape en gjenkjennelsesfaktor.

– Første gang jeg ser det

– Hvordan tror du kunstverket ditt vil bli mottatt?

– Det blir veldig spennende å se hva de reisende vil synes. Selv har jeg aldri sett hele verket satt sammen før nå i monteringen, kun gjennom dataillustrasjoner og pappmodeller på 10 x 20 centimeter, sier Moe.

Tor Høvik

Da BT snakker med Moe sent torsdag kveld, gledet han seg endelig til å få se hvordan det vil bli seende ut.

– Nå mangler bare den øverste raden, så jeg begynner å få et inntrykk, og må si jeg er veldig fornøyd selv, sier Moe.