Bergen Filharmoniske Orkester, Jan Eggum og Sjøforsvarets musikkorps er blant høydepunktene på kulturprogrammet til Sykkel-VM.

Ifølge en pressemelding vil Bergen syde av ulike kulturinnslag fra scener og i gatene under Sykkel-VM i september.

– Sykkel-VM er først og fremst et idrettsarrangement, og syklistene skal være i fokus. Men vi vil også krydre byen med et mylder av ulike kulturelle innslag, sier Øyvind Storheim, daglig leder i Kulturoperatørene og Sølvi Ones, daglig leder i Unison.

Street Dance

Kulturopplevelsene vil skje fra scenen, men også der folk befinner seg i byrommet og langs løypen.

«Plutselig kan musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester spille opp fra en spesialbygget rickshaw – eller streetdance-gruppen Shang dukker opp i løypetraseen, sammen med lekende BMX-syklister», heter det i pressemeldingen.

Det er planlagt mange aktiviteter under Sykkel-VM. Dette innbefatter at den bergensbaserte gatekunstneren AFK skal male et stort veggbilde som vil bli svært synlig i traseen.

– AFK vil skape et oppsiktsvekkende verk med garantert hakeslepp-faktor, så vi får bare håpe at det ikke fører til et massevelt underveis, sier Petter Nord, som er produsent for kunstneren.

Langs turstien ved Fløibanen skal trærne kles inn med fargerike leggvarmere.

Allsangkonsert

En av kveldene under arrangementet vil det bli Bike-In på USF Verftet. Her skal man rett og slett kunne sykle på utendørs kino med utvidet sykkelparkering. Medaljeseremoniene under Sykkel-VM vil foregå på hovedscenen på Torgallmenningen. Like etter at de edle metallene har blitt utdelt, blir det gratiskonserter med en rekke artister.

En kveld får publikum oppleve Jan Eggum med Oslo Strings, og en annen kveld er det Sjøforsvarets Musikkorps som byr på klassiske perler, sammen med solister.

Det blir også en stor allsangkonsert, med kjente slagere fra inn- og utland. I samarbeid med Vill Vill Vest og BRAK får byens unge musikere vist seg frem på scenen i løpet av mesterskapet. Både åpningsseremonien og avslutningsseremonien vil også finne sted på Torgallmenningen.

Også i samarbeidskommunene blir det stor aktivitet de dagene rittene pågår her. På Askøy skal askøyværingene gjenskape Norgeshistoriens største sjøslag, og i Øygarden blir det blant annet bru-dans, strikkhopping og sykkelsymfoni. I Fjell kommune planlegges det blant mye annet en spektakulær lysinstallasjon, der to radarkupler skal lyssettes av kunstneren Birk Nygaard.