Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: En midtsommernattsdrøm

Helge Skodvin

Hva: Håkan Hellstöm-konsert.

Hvor: Grieghallen

Når: Lørdag, dørene åpner 18.30.

Hvorfor: Hvis jeg skal lage en liste over de ti gøyeste konsertene jeg noen gang har vært på, er Håkan Hellström blant de første artistene jeg tenker på. Jeg tenker for eksempel på hans første konsert i Bergen, på stedet som da het Maxime (nåærend Ole Bull Scene) i mai 2001. Før jeg gikk på Maxime den kvelden, trodde jeg Håkan fortsatt var forbeholdt en relativt liten krets av popnerder, men der tok jeg kraftig feil. I ført matrosdresser skapte Håkan og resten av bandet en stemning i lokalet jeg sjelden har sett siden. Publikum sang med på hver eneste stavelse på «Känn ingen sorg for meg Göteborg» og de andre låtene fra hans ferske debutplate.

Tolv år senere sto Håkan på scenen på Bygdalarm-festivalen i Øystese. «Sånn bor dere i Norge», husker jeg Håkan sa fra scenen, mens han så utover fjorden og skimtet Folgefonna i det fjerne. For det var en latterlig fin sommerdag. Det var Hardanger som postkort-motiv. Og det viste seg også å bli en latterlig bra konsert.

Håkan Hellström er i løpet av de siste årene blitt et stadig større live-fenomen. Hjemme i Sverige har han slått alle live-rekorder, blant annet ved å spille foran 140.000 mennesker over to dager i hjembyen Göteborg.

Og Håkan leverer alltid på scenen. Enten han spiller for 70.000 på Nya Ullevi, eller 400 på Maxime.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Sjekk ut spennende bergensband

FOTO: Synne Sofi Bønes

Hva: Konsert med Shakanaka og Yolobrothers.

Når: Fredag 21.00.

Hvor: Victoria Café og Pub.

Hvorfor: Bergensbandet Shakanaka slapp nylig låten «Medisin», et stykke musikk som fikk BTs anmelder til virkelig å finne frem superlativene. «Det er en latterlig enkel låt som gir så mye med sin uhemmede og upretensiøse energi. «Medisin» er sommerlåten jeg ikke visste jeg savnet – og dette er definitivt en av årets sommerlåter», skrev hun.

Og det er vanskelig å være uenig. «Medisin» er virkelig en sterkt vanedannende låt, som man gjerne kan høre to-tre ganger i strekk. Shakanaka har ellers mange godbiter på lur, og de overbeviste da de i forrige uke spilte på Bergenfests miste scene. Dette er enkel, smittsom og god rock som virkelig kommer til sin rett på live.

Shakanaka har lenge boblet i den bergenske undergrunnen. Men kanskje de snart blir kjent for et større publikum? Hvis det skulle skje, er det jo gøy å kunne si at du så de før de ble store.

Kjetil K. Ullebø

KUNST: Feir sankthans med Astrup

Kode, Bergen

Hva: Nikolai Astrup hele helgen

Hvor: Kode 4 og Fløyen

Når: Lørdag kl. 11–17 og søndag kl. 13–17

Hvorfor: «Peiseld» må være Norges mest ikoniske Sankthans-maleri. Så hvorfor ikke feire midtsommer i kunstnerens ånd?

Lørdag blir det familieomsvisninger i Astrup-utstillingen i Kode 4, med verksteder for barna der de kan boltre seg med kollasj og maling. Denne gangen er det selveste sommeren som skal males frem, inspirert av kunstneren som blant annet er kjent for sine bålbilder og mystiske sommermotiver.

Søndag blir reneste drømmedagen for aktive barn og lekne voksne. Ikke bare fylles Fløyen med folkemusikk og dans. Det blir natursti med rebus, og verksted der man ved hjelp av leire og spennende materiale som finnes i naturen kan trylle frem mystiske og kanskje litt skumle vesen som skal settes ut i skogen for å overraske og kanskje skremme turgåere bitte litt. Skogen blir også åsted for et skyggeteaterverksted der man kan dikte opp både morsomme og skumle historier.

Og selvsagt blir det bål. Bålet tennes ved Skomakerdiket klokken 16.30. Da kan man også grille medbrakt mat.

Britt Sørensen

KINO: Trekk innendørs i regnet

Filmweb

Hva: Filmsommer

Hvor: Bergen kino

Når: Formiddag og kveld

Hvorfor: Sommeren har så langt vært en begredelig affære. Men en ting skal værgudene ha: De gjør det lett å søke tilflukt i kinosalen. Og du finner garantert noe for din smak.

Hva med «prinsesse Mononoke», for eksempel? Studio Ghibli og Hayao Miyazakis klassiker fra 1997, som først nå er å se på kino, men som ikke er blitt mindre aktuelt Det gnistrende flotte eventyret handler om hvordan menneskehetens utvikling truer med å ødelegge jordens økosystem.

«En smak av lykke» gir deg toskansk sol, mye latter, og et varmende blikk inn i tilværelsen til to psykisk syke kvinner – fremstilt med stor kjærlighet.

I kategorien «dum og deilig» har du to valg. Animasjonsfilmen «Kaptein Supertruse», der du sammen med ungene kan le av promping. Pluss «Siste kveld med jentene», der du sammen med venninnene dine kan le av andre venninners fyllerør (anført av Scarlett Johansson).

Føler du trang til å slå litt (imaginært) fra deg, eller finstudere sverdteknikk, er «Wonder Woman» et opplagt valg.

Godt voksne – og de med sans for 1960-tallets klær og innredning – vil finne litt å glede seg over i «The Sense of an Ending», med veteranene Jim Broadbent og Charlotte Rampling.

Og så bør alle, absolutt alle, se den gnistrende dokumentaren «I Am Not Your Negro». Den er helt essensiell for å forstå dagens Amerika.

Nå kan du også få det ekstra komfortabelt på kino. KP 8 og KP 9 er bygget om med nye seter, plass til beina, bord å ha snopet på, laserprojektor og supert lydanlegg. Pluss ekstra skjerming, som gjør at lyd ikke lekker inn fra de andre salene.

Britt Sørensen

Leif Gullstein

KONSERT: Hør musikk fra da Mariakirken var ung

Hva: Mariafestdagene

Hvor: Mariakirken

Når: Torsdag kl. 20.00

Hvorfor: Trenger du noe meditativt og roende, er dette konserten for deg. Samtidig kan du sjekke ut Ole Bull Kammerkor – et av byens unge og lovende på feltet. Dette er deres niende konsert, og under dirigent Jon Flydal Blickfeldts ledelse avslutter de årets Mariafestdager med ni klassiske korverk. I tillegg til verk skrevet den gangen Mariakirken bare var 400 år gammel, blir det kormusikk av Arvo Pärt og andre komponister fra vår egen tid. På programmet står blant annet Palestrina, Grieg, Knut Nystedt og Bach.

Britt Sørensen