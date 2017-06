Her er to ny bergenslåter du må sjekke ut.

L.U:N.A «Eg e’ lei»

1 2 3 4 5 6

En debut som skinner.

Anmeldt av Alisa Larsen

Luna er et av mange spennende navn på den bergenske rap-scenen. Og det er noe helt eget ved hennes debut-låt, «Eg e’ lei». Den skinner på sin helt egen måte, med sine magiske to minutter og sytten sekunder. Hun har et ærlig, kvinnelig perspektiv som sender tankene til amerikanske SZA, og hennes debutalbum «CTRL».

Lunas rolige, men aldri passive stemme leder oss gjennom låten med en overbevisende kraft som nettopp inkarnerer resignasjonen i låtens tittel. Friskt å se at noen beveger seg vekk fra det macho trapuniverset som fortsatt ligger som en skygge over Bergens rapscene.

dePresno «Breathing»

Sony, pop

1 2 3 4 5 6

En god, men litt forglemmelig sommerlåt.

Anmeldt av Alisa Larsen

DePresno har vært en aktiv artist de siste årene - på sin lavmælte måte. Men nå virker han tydelig klar for å ta det et skritt videre. Det åpenbarer seg på hans nye singel «Breathing», som liksom er smidd for sommerhitstatus.

Hans sterke vokal kjenner vi igjen, men den er surret inn i et lydbilde som er langt rundere i kantene enn vi er vant til. Samtidig er det som at noe av underdogfølelsen, det overraskende som gjorde ham uvanlig og interessant, er blitt visket litt ut. «Breathing» er fengende og god, men jeg frykter at den også er litt forglemmelig.