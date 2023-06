Her stikker tyven av med båten til Emilian (12). – Jeg ble sjokkert.

Den ferske båteieren skulle ta kompisene med på sjøen for første gang. Da var båten borte.

Tidlig fredag morgen slepte en uvedkommende med seg en båt fra båthavnen i Eidsvåg.

– Jeg ble sjokkert. Jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd først.

Det sier Emilian Simonsen fra Eidsvågneset. Etter to uker som båteier skulle han fredag ta første tur på sjøen uten pappa.

Da 12-åringen og kompisene kom frem til båtplassen innerst i Eidsvåg, ble imidlertid stoltheten snudd til skuffelse. Båten var borte.

– Jeg vet ikke om det finnes ord som beskriver hvor lei seg Emilian var, sier pappa Sverre Simonsen.

– Han hadde akkurat blitt trygg på båten og lært den å kjenne.

I sommer skulle Emilian Simonsen leve ut drømmen om egen båt. Nå har 12-åringen bare nøklene igjen.

Det var i fjor sommer Emilian virkelig fikk sansen for båtlivet og begynte å ønske seg egen båt.

– Vi kom frem til at det kunne være både sunt og godt for ham. Sjøen er et fantastisk sted å være, sier pappa Simonsen.

Etter å ha vurdert en rekke båter, falt valget på en brukt SeaCraft 381 med 9,9 hesters påhengsmotor. Prisen var 28.000 kroner, hvorav Emilian betalte en betydelig sum fra sine egne sparepenger.

– Vi tok båten hjem og brukte litt tid på å gjøre den så fin som mulig før sjøsetting. Vi hadde leid en plass innerst i Eidsvåg, der vi tenkte det skulle være trygt.

Det var det altså ikke.

Emilian hadde hatt båten på sjøen i knappe to uker da den ble stjålet natt til fredag.

Tyven fanget på kamera

Da tyveriet var et faktum, varslet familien Simonsen først politiet og registrerte en anmeldelse. Så startet de sin egen etterforskning.

De hadde selv brukt båten torsdag kveld og fortøyd den på plassen ved Eidsvåg Fabrikker.

Nabobryggene tilhører Eidsvåg Båtlag, som har en rekke overvåkings­kameraer. Dermed tok det webansvarlig Jan Ove Brakstad kort tid å finne opptak av tyveriet.

Her er den uvedkommende mannen inne og sonderer mellom bryggene til Eidsvåg Båtlag.

I 05.40-tiden fredag morgen kom nemlig en ukjent mannsperson tøffende inn i havnen i en grå plastbåt på rundt 12–13 fot.

– Han lå og snoket, kjørte innimellom bryggene våre, så det er helt klart at han var på jakt etter et eller annet lett bytte, sier Brakstad.

– Han gikk også og rotet på våre brygger og var om bord i noen båter. Jeg har skrevet på nettsiden vår at folk bør undersøke båtene sine.

Til slutt skal mannen ha forsvunnet ut av syne en stund, før han dukket opp igjen på videoopptakene med Emilians båt på slep.

– Jeg er ganske overbevist om at tyven kjørte en Steady-båt. Han hadde også en karakteristisk jakke eller genser på seg, sier Brakstad.

Før mannen tok med seg Emilians båt, var han også oppe og gikk på flere av flytebryggene. Han skal også ha tatt seg om bord i flere båter.

Sjekker opp flere tips

Mens Sverre Simonsen innhentet opplysninger fra båtlaget, la konen Susan ut en melding om tyveriet på Facebook. Den fikk snart bein å gå på.

I skrivende stund skal meldingen være delt over 900 ganger. Det har resultert i en rekke støttemeldinger, men også konkrete tips og observasjoner.

– Det er en del som mener de kan ha sett båten, samt en del sånne observasjoner på lang avstand som er litt vanskelig å vurdere, sier Sverre Simonsen.

Dermed har familien brukt store deler av helgen i bil eller om bord i en lånt båt, på leting etter båten sin. Søndag formiddag er Sverre Simonsen på vei sørover fra Eidsvåg for å sjekke ut et av de mer konkrete tipsene.

Hjemme venter en spent 12-åring, som velger å være optimist.

– Jeg tror sjansen for å få båten tilbake er høy, nå som folk sier de har sett den, sier Emilian.

Over 900 Facebook-brukere har delt en oppdatering om Emilian og båten hans, i håp om å hjelpe ham med å få den tilbake.

Har filmet flere tyverier

Mens familien Simonsen leter etter sin båt, kan Jan Ove Brakstad fortelle at dette langt fra er det første tyveriet fra båtmiljøet i Eidsvåg.

Derfor har båtlaget ikke bare satt opp hele åtte kameraer rundt havnen, men innført fast vakthold. Det hjalp dessverre ikke denne gang.

– Vi har vakter hver natt, men de fikk ikke med seg dette, sier Brakstad.

Han har flere ganger sett uvedkommende som spaner eller stjeler fra havnen.

– Ofte kommer folk i bil, kjører ned til bommen vår, rygger tilbake og kommer spaserende. Så ser de kameraene våre og snur igjen, sier Brakstad.

– Under tyveriraidene i Nordhordland for en tid siden, da de stjal motorer og båter, kom den omtalte varebilen ned til bommen vår. Så kom to mann gående. De bildene ble levert til politiet, sier han.

I fjor sommer skal kameraene også ha fanget opp tyver som kom båtveien og stakk av med det nyeste fartøyet i havnen.

– Det er utrolig hvor frekke de er! Det er ikke amatører, de har peiling. Hvordan de kunne gå om bord i en båt stappfull av elektronikk, som skulle være tyverisikker, og bare starte den opp, det vet ikke jeg.