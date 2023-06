Kvinne i 30-årene funnet død på Stord

Fikk melding via AMK. – Det er pr. definisjon et mistenkelig dødsfall.

Politiet rykket ut etter funn av en livløs person på Stord.

Via AMK fikk politiet i sørvest i 09-tiden tirsdag melding om funn av en livløs person på en adresse på Stord.

Det var en kvinne i 30-årene som ble funnet død. Pårørende er informert, heter det i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt i 13-tiden tirsdag.

– Vi er i gang med teknisk og taktisk etterforskning på stedet, og vi jobber fremdeles for å finne ut om det har skjedd noe straffbart eller ikke, uttaler operasjonsleder Roger Litlatun i pressemeldingen.

Politiadvokat Åshild Lomeland i Sør-Vest politidistrikt sier personen som meldte fra om avdøde til AMK, er samme person som fant henne.

– Noen ringte AMK og ga beskjed om en død person på en adresse. Vi vet ennå ikke om noen var sammen med henne da hun døde. Vi vet veldig lite, sier Lomeland.

– Kan du si noe om relasjonen mellom melderen og avdøde?

– Nei, jeg vet ikke noe.

Da BT snakket med politiadvokaten i 13.50-tiden, var det ennå ikke gjort avhør av noen vitner, men politiet har ifølge henne gjort noe rundspørring i nabolaget for å finne ut om noen har hørt eller sett noe.

– Er avdøde en person dere kjenner til?

– Jeg vil ikke uttale meg om det foreløpig.

I 13-tiden tirsdag var kriminalteknikere med hvite kjeledresser kommet til åstedet.

– Mistenkelig dødsfall

Politiadvokat Lomeland sa tidligere tirsdag at det pr. definisjon er et mistenkelig dødsfall.

– Men det er ikke dermed sagt at noen er mistenkt eller at noe straffbart har skjedd. Ingen er foreløpig mistenkt. Omstendig­hetene gjør at det bør undersøkes, sa Lomeland.

Tirsdag ettermiddag var fortsatt ingen mistenkt i saken.

– Vi går ut bredt i etterforskningen og har flere hypoteser. Var dette sykdom, en ulykke eller er det noen som har gjort noe. Vi prøver å lande noen teorier etter hvert, men foreløpig kan vi kun si at dette er et mistenkelig dødsfall. Trolig vil kriminalteknikerne se noe ut ifra situasjonsbildet som kan gi oss noe.

– Er det aktuelt å koble inn Kripos?

– Det har det ikke vært snakk om ennå, sier Lomeland.