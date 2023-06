Død person funnet på Stord

Fikk melding via AMK. – Det er pr. definisjon et mistenkelig dødsfall.

Via AMK fikk politiet i sørvest i 09-tiden tirsdag melding om funn av en livløs person på en adresse på Stord.

En person ble bekreftet død på stedet. Politiet rykket ut sammen med ambulanse.

Jobber med å varsle

I sin første melding om saken skrev politiet at de jobber med å varsle avdødes pårørende. Politiet vil gjøre både teknisk og taktisk etterforskning på stedet.

Politiet arbeider på stedet med å finne ut om det har skjedd noe kriminelt eller ikke, oppgir Sørvest politidistrikt.

Politiadvokat Åshild Lomeland i Sørvest politidistrikt sier det pr. definisjon er et mistenkelig dødsfall.

– Men det er ikke dermed sagt at noen er mistenkt eller at noe straffbart har skjedd. Ingen er foreløpig mistenkt. Omstendig­hetene gjør at det bør undersøkes, sier Lomeland.

– Vi går ut bredt i etterforskningen og har flere hypoteser. Jeg vil ikke si noe nærmere om hypotesene.

I startgropen

– Er det en mann eller kvinne?

– Det kan jeg ikke si.

– Kan noen ha vært sammen med vedkommende?

– Det er en del av etterforskningen å finne ut det.

– Er avdøde en person dere kjenner til?

– Jeg vil ikke uttale meg om det foreløpig.

Lomeland poengterer at de er helt i startgropen av etterforskningen.