Syv tilsynssaker mot Bufetat siden desember i fjor

Statsforvalteren har fem åpnede tilsynssaker. Ved ivaretakelsen av to andre vestlandsbarn er det allerede konstatert lovbrudd.

Statsforvalteren jobber for tiden parallelt med fem tilsynssaker mot Bufetat.

Kopier lenke

Kopier lenke

– Fra 1. desember 2022 og frem til i dag har Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Bufetat syv ganger. Alle sakene gjelder spørsmålet om etaten har brutt bistandsplikten.

Det sier Øystein Breirem Jacobsen, som er seksjonssjef hos Statsforvalteren, til BT.

De to siste tilsynssakene ble åpnet for få uker siden, og en av dem gjelder institusjonsplass til en nå fengslet 17-åring.

Bruker for lang tid

– Hver av tilsynssakene gjelder ett barn fra Vestlandet som potensielt ikke har fått den ivaretakelsen de har krav på fra Bufetat, sier Jacobsen.

Ifølge barnevernloven foreligger det brudd med bistandsplikten med en gang Bufetat mangler institusjonsplass. Etaten har en «ubetinget plikt» til å finne en egnet institusjonsplass eller fosterhjem når kommunen treffer vedtak om dette.

BT har spurt regiondirektør Marianne Kildedal om hvorfor det akkurat nå foreligger så mange tilsynssaker mot hennes etat.

Kildedal har tidligere ikke ønsket å stille til intervju om saken. Heller ikke nå stiller hun til intervju, men svarer på e-post via kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture.

Hun sier at det tar «noe lengre tid» å finne langsiktige institusjonsplasser, enn midlertidige.

– I noen tilfeller har vi brukt så lang tid at både vi og våre samarbeidsparter opplever det som et brudd på våre forpliktelser til å bistå med institusjonsplass.

Ifølge regiondirektøren er det er mange årsaker til dette, blant annet at behovet for institusjonsplasser varierer mye.

– Noen ganger finnes det ledige plasser, men institusjonene vurderer at de ikke kan gi et tilbud til en konkret ungdom ut fra hensynet til ungdommer som allerede bor på institusjonen, og de rammene de har for å ivareta trygghet og sikkerhet for alle ungdommene, sier regiondirektøren.

Marianne Kildedal er regiondirektør sier at de jobber med å svare Statsforvalteren.

To avsluttet, fem under behandling

I etterkant av at Hordaland tingrett fengslet en 17-åring i midten av februar, gikk barnevernsbyråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) og politiet ut mot Bufetat.

Kritikken omfattet to andre saker der kommunen har truffet akuttvedtak om institusjonsplassering.

Ifølge Øystein Breirem Jacobsen er saksbehandlingen avsluttet i de to sakene byråden og politiet viste til.

– Konklusjonen er at det foreligger lovbrudd, sier seksjonssjefen.

De resterende fem sakene er alle på ulike steder i saksbehandlingen.

– Uten å kunne gi noe helt konkret tidspunkt, kan jeg si at konklusjon i enkelte av sakene ikke langt unna, sier han.

Byråd Line Berggreen Jacobsen sier til BT onsdag ettermiddag at det er bra at statsforvalteren går gjennom sakene for å avklare om barn har fått hjelpen de har behov for.

– Det viktigste er at barn får rett hjelp til rett tid, sier hun.

Slik er ansvarsfordelingen

Bergen kommune

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det arbeidet som til enhver tid må gjøres etter loven. Kommunen har ansvaret for alt som barnevernsloven ikke har lagt til et statlig organ. Det innebærer blant annet vedtak om frivillige og akutte tiltak.

Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal yte hjelp til barnevernstjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet. Etaten har også ansvar for å etablere og drive institusjoner, og for å godkjenne private og kommunale institusjoner som blir benyttet etter barnevernsloven.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for det statlige barne- og familievernet (Bufetat).

Barne- og familieministeren

Kjersti Toppe (Sp) er statsråd og øverste leder i Barne- og familiedepartementet.

Kilde: Regjeringens nettsider.