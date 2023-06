Lovendringer vurderes etter spredning av navn og bilder under rettssak

Justisdepartementet vurderer lovendringer etter at navn på tiltalte i en gruppevoldtektssak i Bergen ble spredt i sosiale medier.

Totalt er fem menn tiltalt i saken.

NTB

Flere privatpersoner er politianmeldt etter å ha delt navn, bilde og annen informasjon om både tiltalte og fornærmede.

Nå vurderer Justisdepartementet lovendringer, melder TV 2.

Både Danmark og Sverige har lover som begrenser deling av informasjon fra rettssalen. I Norge er ikke loven for offentlighet i rettssaler blitt endret siden 1999.

Slike plakater skal ha blitt spredt i bergensområdet for en drøy uke siden.

– Muligheten for at privatpersoner refererer fra saker i sanntid på den måten man nå har sett, fantes ikke da dagens regelverk ble utformet, og det kan være gode grunner for å vurdere regelverket på nytt, skriver kommunikasjonsrådgiver Merete Romestrand i Justisdepartementet i en epost til TV-kanalen.

Romestrand sier at det er viktig å sikre at eventuelle lovendringer treffer etter intensjonen.

– Ved utforming av regelverk om offentlighet i domstolene må offentlighetshensynet likevel veies opp mot andre hensyn, for eksempel hensynet til parters og andre involvertes personvern, sier Romestrand.