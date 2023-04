Sophie Elise hardt ut mot Akvariet i Bergen

Skriver at hun hadde en ekkel bismak i munnen under hele besøket.

Sophie Elise Isachsen likte ikke besøket på Akvariet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Influenseren Sophie Elise Isachsen postet lørdag på Instagram at hun hadde besøkt Akvariet i Bergen.

Hun skrev at hun «var i god tro om at dette er et sted dyrene får leve så nært som mulig sitt naturlige habitat – fordi i reklamene deres settes dyrevelferd og respekt for planeten i fokus.»

Sophie Elise står oppført med 600.000 følgere på Instagram. BT har forsøkt å komme i konakt med henne lørdag, uten hell.

Hun skrev at hun «kunne ikke spotte et eneste dyr med stor nok innhegning eller i nærheten av det. De store skilpaddene hadde ikke stor nok plass i vannet sitt til å bade (faktisk knapt nok plass til å plaske litt), pingvinene hadde et minimalt areal og alligatorer som ikke kan annet enn å gå frem og tilbake på liten plass.»

Sophie Elise mener blant annet at pingvinene på Akvariet har for lite plass.

– Ekkel bismak

Ifølge influenseren svømte selene frem og tilbake på det lille området sitt samtidig som små barn dunker med hendene sine på glasset for å få oppmerksomhet.

Rundt omkring på akvariet kan man lese om ødeleggelse av planeten og respekt for mangfold, skrev hun.

«Det er bra, men det er ikke slik info barn får med seg når de besøker steder som dette. Jeg opplever dette som en måte å distrahere publikum på. Utrolig synd. Hadde dessverre en ekkel bismak i munnen under hele besøket», skrev Sophie Elise.

Slik svarer akvariet

I fjor meldte VG at hun donerte 100.000 kroner til dyrevernsorganisasjonen NOAH. Hun har i mange år vært opptatt av dyrs rettigheter, ifølge avisen.

BT har vært i kontakt med akvariets driftsleder Espen Hansen. Han sier at han har respekt for folks følelser og meninger. I en tekstmelding til BT skriver han at dyrene og fiskene får trening, medisinsk oppfølging og omsorg fra våre dyktige ansatte hver eneste dag.

«Våre habitater er vurdert av internasjonale spesialister som gode for de som bor der.»

Les også Sophie Elise avslutter samarbeidet med NRK

– Tar gjerne en dialog

Han skriver videre at Akvariet i Bergen er en stiftelse, og samfunnsoppdraget er å skape lærelyst om havet for de besøkende.

«Vi har et ikke-økonomisk formål og våre inntekter benyttes utelukkende til å drive stiftelsen. Vi får svært få tilbakemeldinger av denne typen, men tar gjerne en dialog om kommentaren for å forklare hvordan vi jobber.»

«Akvariet i Bergen er godkjent etter de strengeste internasjonale standarder gjennom vårt medlemskap i EAZA, og dyrevelferd står helt sentralt i vårt arbeid.»

EAZA er forkortelse for European Association of Zoos and Aquaria. Det er en forening av europeiske dyrehager og akvarier.

Generelt godt inntrykk i 2019

BT var lørdag kveld i kontakt med Mattilsynet for å høre om de hadde synspunkt på saken. Så langt har vi ikke fått svar.

I mai 2019 var Mattilsynet på besøk på Akvariet i Bergen.

«Inntrykket var generelt godt, men tilsynet mener blant annet det er grunn til å følge ekstra godt med på pingvinenes område», skrev BT den gang.