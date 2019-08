«Karrierekoden» gir lytterne konkrete råd og tips til å håndtere ulike utfordringer i arbeidslivet.

«Offensive», «kreative» og «proffe». Slik blir Karrierekodens nye programledere beskrevet av sjefen.

– De var studenter for få år siden og er nå ferske i arbeidslivet. Det gir dem en god innsikt i stoffområdet, noe som lytterne våre helt sikkert vil nyte godt av, sier Bertil Valderhaug, redaktør for Aftenposten Riks.

I podkasten skal karrierejournalist Elise Rønnevig Andersen (24) og kollega Jon Roar Solset (30) utforske ulike problemstillinger i arbeidslivet.

Episodene publiseres annenhver tirsdag og er å finne på Spotify, Itunes og Acast.

Fakta: Dette er programlederne De ferske programlederne for Karrierekoden har tidligere erfaring med podkast-formatet. Andersen som medprogramleder for podkasten «Elises boligjakt» i 2017 og Solset som medprogramleder for podkasten Wildcard FC fra 2013 til 2017. Under ligger et utdrag fra programledernes CV-er. Jon Roar Solset: Arbeidserfaring: 2018 – dags dato: Aftenposten Riks, journalist

2018: TV2 hjelper deg, reporter

2010 - 2013: Trondheim Student-TV (tre år) Høyere utdanning: 2013 - 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet), Journalistikk

2010 - 2013: NTNU, Film- og videoproduksjon

2008 – 2010: NTNU, Datateknologi Elise Rønnevig Andersen: Arbeidserfaring: 2017 – dags dato: Aftenposten Riks, karrierejournalist

2014 – 2017: NRK Sørlandet

2013 – 2015: Oslo Student-TV, reporter

2014: Lillesands-Posten, frilansjournalist Høyere utdanning: 2013 - 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet), journalistikk

– Vil ikke være gravalvorlig til enhver tid

I Karrierekoden får du blant annet vite hvordan du kan gjøre deg selv attraktiv på arbeidsmarkedet og hvordan du kan oppdage og håndtere bruk av hersketeknikk på arbeidsplassen. Om du noen gang har lurt på om du har valgt feil studieretning eller yrke, kan du også få svar på det og mer til.

– Det handler om å forsøke å knekke karrierekoden, derav navnet på podkasten, sier Andersen.

I løpet av serien byr programlederne på seg selv og deler gledelig både gode, dårlige og pinlige erfaringer. De får også besøk av flere eksperter som belyser ulike problemstillinger.

– Podkasten vil ikke være gravalvorlig til enhver tid, lover Solset.

Stein Bjørge

Hvordan få sjefen til å like deg?

Solset og Andersen fulgte hverandre gjennom journalistikkutdanningen ved OsloMet, og nå er de kolleger.

Sammen skal de guide leseren gjennom temaer som jobbsøking og lønnsforhandlinger og ikke minst – hvordan å bli sjefens favoritt, som er første episodes tema.

– Vi vil leke oss litt i podkasten og tenkte det var morsomt å sjekke ut om det hadde en effekt å smiske med sjefen, sier Solset.

– Jeg trodde det skulle bli veldig gøy, men det endte opp med å bli ubehagelig og kleint, sier Andersen og ler. Hun utelukker for øvrig ikke at sjefen kan bli utsatt for flere eksperimenter i fremtiden.

– Vi er relativt ferske i arbeidslivet

Podkasten retter seg mot studenter og unge som er i startfasen av sin karriere.

– Vi er i målgruppen selv, noe jeg tror er en fordel for våre lyttere. Vi er relativt ferske i arbeidslivet og nysgjerrige på de samme tingene som dem, sier Andersen.

Men det betyr ikke at podkasten er utelukket for erfarne arbeidstagere eller arbeidsgivere med flere år på baken.

– Selv om vi hovedsakelig retter oss mot uerfarne i arbeidslivet, kan det tenkes at mange med lang arbeidserfaring også vil få nytte av denne podkasten, sier Solset.

Har stor tro på satsingen

Programlederne ønsker å gi lytterene nytteverdi, og de håper å bli en podkast som lytterne vender tilbake til.

Aftenposten Riks’ redaktør har stor tro på den nye karrieresatsingen.

– Karriere er et populært stoffområde. Jeg både håper og tror at denne nye podkasten vil nå et publikum som svelger temaene rått, sier Valderhaug.