Jobbeksperten svarer.

Spørsmål: Jeg har jobbet i en bedrift hvor jeg har lært mye og blitt godt tatt vare på. Sjefen er hyggelig og jeg har trivdes godt, men jeg føler at jeg ikke kommer videre, og ønsker nye utfordringer. Nå har jeg fått en jobb jeg har veldig lyst på, men jeg gruer meg til å si opp. Føler at jeg virker utakknemlig, jeg har bare vært i bedriften i to år, hvorav det første halvåret mest var opplæring. Hvordan bør jeg gå frem når jeg skal si opp?

Maria, 24 år

Jan T. Espedal

Jobbeksperten:

Gratulerer med ny jobb som du tydeligvis gleder deg til. Det er fint at du føler takknemlighet til der du nå er og ønsker å slutte på en ordentlig måte.

Hvis du har signert det nye tilbudet, må du si opp jobben snarest. Mange får dårlig samvittig når de bytter jobb, men du må tenke gjennom hvorfor du ønsker å slutte. Det er lurt at du står på ditt og ikke vakler i beslutningen du har tatt.

Dette kan du bli møtt av

Din nåværende arbeidsgiver blir sikkert skuffet over å miste en verdifull medarbeider og prøver kanskje å endre beslutningen din.

Noen kommer ofte med et lønnstilbud, noen sier negative ting om din nye arbeidsgiver for å skape tvil, kolleger kan bli triste for å miste deg og vil forsøke å overtale deg til å bli, andre blir bare bedt om å slutte med en gang.

Det siste skjer gjerne bare hvis du jobber med noe konfidensielt eller går over til en konkurrent.

Skriftlig oppsigelse

Du må skrive en formell oppsigelse og får dermed sagt ting på en kontrollert måte. Din nye arbeidsgiver kan be om å få oppsigelsesbrevet, så husk å nevne også det positive. Brevet bør inneholde:

Navn

Dato

Hvem det er adressert til

Overskrift «Oppsigelsesbrev»

Når oppsigelsen gjelder fra eller når du ser for deg din siste arbeidsdag

Underskrift

I brevet kan du takke din arbeidsgiver for muligheter du har fått og det din arbeidsgiver har gjort for deg i løpet av tiden du har vært ansatt.

Men gjør brevet kort og konsist og inkluder hvor lang oppsigelsestid du har, og eventuell utestående lønn (inkludert feriepenger, bonus og utgifter du eventuelt skal ha refundert).

Shutterstock

Oppsigelsesmøtet

Ikke utsett møtet, det blir ikke lettere ved å vente

Ikke etterlat brevet på skrivebordet ditt, laptopen eller ved printeren så andre kan se det før din leder får det

Be om møtet, og sørg for at dere får sitte uforstyrret i ro

Ikke legg oppsigelsesbrevet på bordet og gå, men bruk det som en innledning til møtet, eller helst gi det som en bekreftelse ved slutten av møtet

Vær klar og tydelig, og vis at du har bestemt deg

Understrek det positive du har å si om nåværende arbeidsgiver, og unngå diskusjoner som kan ødelegge for gode referanser i fremtiden

Vis takknemlighet for hva du har lært, og understrek at du ønsker å sluttføre det du holder på med, og at alt vil være i orden når du slutter

Bli enige om siste arbeidsdag og at eventuell lønn/bonus/utlegg vil bli utbetalt i god tid

Be om en attest, den kan komme godt med senere om det ikke er aktuelt akkurat nå

Oppfør deg profesjonelt, og hold følelsene i sjakk

Søk hjelp hos venn, familie, rekrutterer eller fagperson dersom du føler behov for det

Oppsigelsesbrevet er det siste inntrykket din arbeidsgiver sitter igjen med av deg. Det er viktig at du etterlater et positivt inntrykk for du kan senere møte på lederen igjen eller trenge ham/henne som referanse.

Det er ikke hyggelig å si opp, men husk at du selv velger å ta nye utfordringer, og du vil føle en lettelse når møtet er over. De fleste har forståelse for at man skifter jobb, men det er ofte vondt å skilles fra gode kolleger.

Lykke til med den nye jobben din!

Med vennlig hilsen Mette Manus