Du kjenner garantert igjen disse fem typene på jobb. Én av dem bør du ikke være selv.

Hør ukens episode av Karrierekoden.

Per Henrik Stenstrøm har 25 års erfaring som leder i mediebransjen, og har hatt mange vanskelige ansatte og kolleger. Han er ukens gjest. Ingar Storfjell

Oppdatert nå nettopp

«Arbeidsplassen hadde vært et mye bedre sted om flere var som meg.»

Slik tenker mange, sier ukens gjest i podkasten Karrierekoden, Per Henrik Stenstrøm.

Han har 25 års erfaring som leder i mediebransjen og har hatt mange vanskelige ansatte og kolleger.

– Vi liker å samarbeide med folk som er lik oss selv, sier han og foreslår:

– Men kanskje du heller skal gå til den du liker minst?

Kjenner du igjen deg selv eller kollegaene dine i noen av personlighetene? Hør episoden, og finn ut hvem du ikke vil være.

Karrierekoden er tilgjengelig i de fleste podkast-spillere. Du kan for eksempel lytte i iTunes eller Spotify

Du kan også klikke deg inn på episoden i spilleren nedenfor:

Slik lytter du til Karrierekoden

Karrierekoden kommer ut tirsdager annenhver uke. Podkasten tar opp nyttige temaer for deg som er i starten av karrieren din, men som også kan være aktuell for dem som har jobbet i mange år.

Les også Du møter garantert disse typene på jobb. Halvparten bør du unngå å være selv

Programlederne for «Karrierekoden», Jon Roar Solset og Elise Rønnevig Andersen. Stein Bjørge

Enkel guide til hvordan du kan lytte:

Bruker du Iphone eller Mac?

Klikk på denne Itunes-linken og deretter på abonner. Da lastes nye episoder automatisk ned til Itunes på din mobil eller Mac.

Bruker du Android-telefon?

Besøk denne siden, eller last ned en podkast-app på telefonen din (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på og trykker «abonner». Du kan også sørge for at nye episoder lastes ned automatisk, i innstillinger.

Vil du lytte på datamaskinen?

Bruker du PC eller Mac, kan du lytte på denne siden eller klikke på Itunes om du har programmet installert. På mobil kan du laste ned en podkast-app (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på.

Fikk du ikke med deg første episode? Slik gikk det da vi prøvde å smiske med sjefen.

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-side og Twitter-profil for Karriere.