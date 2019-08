Jeron Joseph (25) har en litt annerledes sommerjobb.

Luften er tørr. Ventilasjonen står på for fullt for å sikre jevne temperaturer og kontrollert trykk.

Vi befinner oss på Sterilsentralen ved Haukeland Sykehus. Langs veggene står kasser med redskaper som er sendt fra sykehusets avdelinger: Knivskaft, pinsetter, tenger, spyd og en rekke redskaper det er vanskelig for en utenforstående å begripe hva er.

– Her driver vi med massemord, sier sterilforsyningstekniker Malene Gimmestad og ler.

Hun viser til bakteriene på redskapene som kommer inn.

Jannica Luoto

Ikke en lek

Jeron Joseph studerer til å bli lektor i historie. Sommeren bruker han imidlertid på noe ganske annet.

Redskapene som brukes på Haukeland blir først vasket på avdelingene før de sendes til Sterilsentralen. Veldig forenklet blir de undersøkt for mangler og sammensatte redskaper blir montert. Deretter blir de desinfisert under høyt trykk og 134 grader.

Det høres kanskje enkelt ut å sterilisere utstyr, men veien til sterilitet er lang. Mange prosedyrer skal følges, og nøyaktighet er livsviktig:

– Dersom jeg gjør noe feil, kan det resultere i at noen må amputere en fot, sier Joseph.

Jannica Luoto

Begynte med å vaske gulv

Kravet om nøyaktighet gjør at ikke hvem som helst får arbeide med selve steriliseringen. Ingen sommervikarer får gå rett på behandling av utstyret.

– Jeg begynte med å vaske gulv. Etter hvert fikk jeg gjøre andre oppgaver. Det er en form for hierarki her, sier Joseph.

Han forteller videre at denne arbeidsstigen er helt nødvendig, fordi det er så viktig å ha et visst kunnskapsnivå om utstyr og prosedyrer.

Hver uke har de undervisning for å holde seg oppdatert. De kan da for eksempel lære om hvordan nye former for redskaper brukes i operasjoner, hvordan de skal se ut og behandles.

Seksjonsleder June Aksnes forteller at det kun er svært dyktige sommervikarer som får opplæring i selve steriliseringen:

– Det handler om tryggheten til pasientene som skal utstyret skal brukes på.

Jannica Luoto

Blant gamle tanter

Faren til Joseph jobber i buffeten på Haukeland. Det var han som tipset sønnen sin om jobben.

– Du studerer til å bli noe helt annet enn sterilforsyningstekniker. Hva har motivert deg til å jobbe her syv somre på rad?

– Arbeidsmiljøet. Man er personlig her. Folk vet hva som skjer i hverandres liv. Dersom noen er syke, vet man gjerne hvorfor. Når folk spør hvordan du har det, er de virkelig interessert i å høre svaret. Jeg liker også at jeg får lære nye ting hele tiden.

Jannica Luoto

På arbeidsplassen er det stort overtall av kvinner. Gimmestad omtaler seg selv og de andre damene som «gamle tanter som passer på sommervikarene».

– Du jobber sammen med nesten bare kvinner som er eldre enn deg. Hva tenker du om det?

– Det er ikke et problem. Jeg tror det er noe av det som gjør arbeidsplassen så åpen. Jeg tror det kan være litt mindre åpenhet på mannsdominerte arbeidsplasser.

