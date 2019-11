I STORTINGET: – Granskingen skal sørge for at alle fakta kommer på bordet og finne årsaken til at feilen kunne oppstå uten at den ble avdekket, sier statsråd Anniken Hauglie (H). Tirsdag måtte hun redegjøre for trygdeskandalen i Stortinget. Stein J. Bjørge