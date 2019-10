Mann omkom i boligbrann i Bærum

En mann i 50-årene omkom i brannen i en enebolig i Bærum lørdag kveld.

NTB

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Han er død og pårørende er varslet, opplyser Anne Tveit, vaktleder ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt til Budstikka.

Avdøde skal obduseres for å få svar på dødsårsak, men ingenting tyder per nå på at noe kriminelt har skjedd, opplyser Tveit.

Mannen ble hentet ut fra den brennende eneboligen på Emma Hjorth i Bærum lørdag kveld. Han var den eneste registrerte beboeren i huset.

– Ingenting tyder på at det var andre personer i boligen da det begynte å brenne, opplyste politiet.

Politiet fikk melding om brannen rundt klokken 17.40 lørdag ettermiddag. De meldte like etterpå at det brant kraftig i huset og at det var overtent. Brannvesenet fikk senere kontroll på brannen.

Huset ligger et stykke unna annen bebyggelse.