To nye tilfeller av meslinger i Norge

Det er registrert to nye meslingtilfeller i Norge, begge i Rogaland i august. Så langt i år er 18 smittetilfeller registrert, mot 12 i hele 2018 her til lands.

Det er fremdeles noen i Norge som ikke vaksinerer seg og barna. Hittil i år er det 18 registrerte tilfeller av meslinger her til lands. Illustrasjonsfoto: Elaine Thompson / AP / NTB scanpix

NTB-Mette Estep

For mindre enn 2 timer siden

På samme tid i fjor var det registrert ti meslingtilfeller. En nærmest dobling av antall registrerte tilfeller i Norge hittil i år ser ut til å følge en europeisk tendens. Tallene for Norge er imidlertid fremdeles lave, og Folkehelseinstituttet (FHI) er ikke spesielt bekymret.

– Norge er blant de landene i Europa der meslinger ikke klarer å spre seg til tross for at sykdommen er veldig smittsom. På grunn av reising vil vi få tilfeller i Norge når det er utbrudd i Europa og andre steder. De som blir syke, har ofte vært på reise. Av og til kan også noen få andre bli smittet, sier overlege Øystein Riise ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer til NTB.

Hovedårsaken til at vi ikke behøver å være veldig bekymret, er at vi har god vaksinasjonsdekning i Norge. Nordmenn er også svært positive til vaksiner, mens Verdens helseorganisasjon (WHO) plasserte vaksinemotstand øverst på sin liste over ti globale helsetrusler i 2019.

Norsk utvikling

Selv i grupper med høy vaksinasjonsdekning og høy beskyttelse forekommer det tilfeller og utbrudd av meslinger. Smitte meldes til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved FHI.

De 18 registrerte tilfellene så langt i Norge i år er det tredje høyeste de siste 20 åra. I hele fjor var det 12 tilfeller, også det relativt mange, mens det i 2017 bare var ett og ingen ble registrert i 2016.

Åtte av tilfellene i år er registrert i Oslo, fire i Rogaland, inkludert de to siste i august, mens det er registrert ett tilfelle i hvert av fylkene Akershus, Østfold, Aust-Agder og Hedmark. To av tilfellene er registrert som uten fylkestilhørighet.

Av de 18 er ti smittet i utlandet, sju i Norge, mens smittested ennå er ukjent for ett av de siste tilfellene i Rogaland.

Sterk støtte

Norge har ikke hatt landsomfattende epidemier av meslinger siden 1980-tallet.

– Dette er fordi Norge har høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, påpeker Riise.

Den globale undersøkelsen The Wellcome Global Monitor kartla i fjor hva 140.000 mennesker fra over 140 land tenker og føler om forskning, vitenskap og store endringer i helsevesenet.

Norge ligger øverst i Europa-toppen når det gjelder å støtte vaksinering, med hele 97 prosent som er svært enige i at det er viktig å vaksinere barn. 93 prosent mener vaksiner er effektive.

Riise påpeker at ikke alle vaksinasjoner i Norge er registrert, slik at den reelle vaksinasjonsdekningen er høyere enn i offisiell statistikk. Likevel er det fremdeles noen som ikke vaksinerer seg og barna.

– Det er viktig med fortsatt høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet slik at meslinger ikke kan spre seg i befolkningen, sier han.