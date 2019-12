Statsminister Erna Solberg etter Ari Behns død: – Ta vare på hverandre

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordrer folk til å ta vare på hverandre, etter at det ble kjent at Ari Behn hadde begått selvmord.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Stian Lysberg Solum

NTB

– Ikke sitt alene. Ta vare på hverandre, skriver Solberg i oppdateringen.

Videre skriver hun at hun har en dyp medfølelse med dem som sto ham nær.

– Tre barn har mistet sin pappa. Mange har mistet en venn. Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham, skriver hun.

Videre oppfordrer hun folk til å ringe Mental helse sin hjelpetelefon på 116 123 om de sitter med selvmordstanker.

Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Han ble 47 år gammel.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sa Behns mangeårige manager Geir Håkonsund tidligere 2. juledag.

Publisert: Publisert 26. desember 2019 19:46

Les også

Mest lest akkurat nå