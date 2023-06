Stortingets kontrollkomité ber om skriftlig svar fra Tonje Brenna i habilitetssaken

En samlet kontroll- og konstitusjonskomité har besluttet å starte undersøkelser av kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og sakene knyttet til hennes habilitet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) må gi en skriftlig redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om sin habilitet.

– Vi ber om å få oversendt all relevant informasjon i saken. Komiteen ber henne også om en skriftlig redegjørelse om saken, sier komitéleder Peter Frølich (H) i en pressemelding.

Komiteen har onsdag hatt et digitalt møte for å diskutere Brennas habilitet.

Venstre ser alvorlig på saken

Tirsdag ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv i stiftelsen Wergelandsenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor.

Stiftelsen har gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer er nære venner av Brenna. Brenna har erklært seg inhabil også overfor disse.

Høyre, Frp og Venstre har alle krevd at saken havner på komiteens bord.

– Folk må ha tillit de avgjørelsene en regjering tar. Derfor ser Venstre alvorlig på denne saken. I første omgang er vi opptatt av at Brenna svarer utfyllende til kontrollkomiteen. Når vi ser svarene, vil vi ta stilling til videre oppfølging. Det avgjørende for Venstre er hva hun faktisk har gjort. Ikke hvordan hun i etterkant har håndtert det, sier Venstres Grunde Almeland til NTB.

Peter Christian Frølich (H) leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Frp er skuffet

Frp-leder Sylvi Listhaug er skuffet. Hun har tatt til orde for å stille 22 spørsmål til Brenna.

– Vi synes det er synd at kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke ville oversende spørsmålene våre som vedlegg til et brev som kun ber om en generell redegjørelse fra Tonje Brenna. Vi oppfatter at statsråden har vært tydelig på at hun ønsker å spille med åpne kort i denne prosessen. Derfor bør hun svare på Fremskrittspartiets spørsmål som også har vært omtalt i mediene, sier Listhaug.

Hun mener mye tyder på at det bør åpnes en formell sak slik at komiteen kan gi klare retningslinjer for hvordan habilitetsspørsmål skal vurderes.

Det er imidlertid flere steg i en behandling i kontrollkomiteen. Først skal saken drøftes og skriftlige spørsmål sendes til statsråden. Deretter kan det bli åpnet kontrollsak, som senere kan ende med høring på Stortinget.