17-åring dømt for måkedrap med ATV

En 17-åring er dømt til samfunnsstraff for å ha kjørt på og drept en rødlistet fiskemåke med en ATV.

Hendelsen skjedde i fjor sommer da 17-åringen og noen kamerater prøvde å treffe måkene som var samlet utenfor en dagligvarebutikk i Vik i Sogn i Vestland fylke.

Ifølge Nationen hadde kameratene henholdsvis en firehjuling, en moped og en mopedbil som de prøvde å treffe fuglene med.

17-åringen traff en av måkene og prøvde å kjøre over den en gang til da et vitne stoppet dem. Han skal også ha gjort flere mislykkede forsøk på å kjøre over måkeunger som var på plassen.

Fiskemåker er en utrydningstruet og fredet art som det er forbud mot å ta livet av. Retten mente det var «bevist utover enhver rimelig tvil» at gutten kjørte over måken med vilje, og anser det som et grovt brudd på dyrevelferdsloven.

Sogn og Fjordane tingrett dømte 17-åringen til 45 timers samfunnsstraff for fugledrapet.