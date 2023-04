Årets pollensesong blir trolig verre enn i fjor

Pollensesongen i Norge har startet, og den kan bli verre enn fjorårets, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund.

Pollen i vannet ved Skjærsjødammen i Nordmarka i Oslo.

Allerede i slutten av februar var pollensesongen i gang på Vestlandet, og nå har den også kommet til Østlandet.

Or og hasselen har allerede spredd seg og nærmer seg slutten. Salixen vil starte å spre seg i løpet av neste uke, og snart blir den verste tiden for mange pollenallergikere. Da kommer nemlig bjørken og gresset til å blomstre.

– Bjørkesesongen er nok verst for mange. Den finnes over hele landet, og den rammer flest fordi all type bjørk er allergifremkallende, sier pollenanalytiker Trond Einar Brobakk i Norges Astma- og Allergiforbund.

Årets pollensesong blir nok også verre enn fjorårets, mener pollenanalytikeren.

– Det er vanskelig å fastslå, men det var en relativt mild sesong i fjor, og det er sjeldent vi ser to milde sesonger på rad. Derfor kan man anta det blir høyere produksjon av bjørkepollen, sier Brobakk.

Rundt 20 prosent av befolkningen her til lands har pollenallergi. Brobakk mener likevel det finnes håp for de som er rammet av allergien.

– De som har pollenallergi, kan håpe på dårlig vær med mye regn. Det demper spredningen av pollen.

– Hva om det blir godt vær og mye pollen?

– Da bør man være flink til å ta pollenmedisinen og følge med på pollenvarselet.