Politiet: Gatebilmiljø sperret E18 for å kappkjøre – bil målt til 205 km/t

Fredag kveld sperret biler uten skilter E18 mellom Lier og Drammen i forbindelse med organisert kappkjøring. Politiet målte en bil til 205 kilometer i timen.

NTB

Fredag kveld var mange tilskuere samlet på en bro over E18 utenfor Drammen, skriver VG.

Politiet sier til avisen at et gatebilmiljø ulovlig sperret av E18 for å kappkjøre. Veien ble sperret ved hjelp av maskerte personer og biler uten skilt.

– Vår patrulje observerer at noen kappkjører, hvorav den ene stikker. Denne måler vi til 205 km/t før den kjører ut på et jorde og gjennom et gjerde. Tre personer ble senere funnet av hundepatruljen fra Sørøst politidistrikt, sier Karin M. Walin, distriktsleder i Utrykningspolitiet til VG.

Føreren av bilen ble pågrepet og fikk inndratt førerkortet, mens de to passasjerene ble innbrakt.

Svært mange anmeldelser

Ifølge Drammens Tidende , som omtalte kappkjøringen først, er føreren siktet for kjøring i for høy hastighet, uaktsom kjøring, ikke stoppet for kontroll, ulovlig forbikjøring, ulovlig bevæpning på offentlig sted i forbindelse med bæring av kniv, samt skadeverk.

En annen bil ble målt til 198 kilometer i timen i forbindelse med hendelsen, mens en tredje ble målt til 159 kilometer i timen.

Utrykningspolitiet melder at de har opprettet svært mange anmeldelser i forbindelse med saken, og at flere førerkort ble beslaglagt.

Vil frata råkjørere bilen

Walin mener fredagens hendelse virket planlagt. Hun understreker overfor VG at gatebilmiljøet gjør mye bra, men at det er enkeltpersoner som går langt over grensen.

Knut Smedsrud, som leder Utrykningspolitiet, ber nå om regelendringer for å hindre de verste råkjørerne.

Han vil at politiet skal kunne inndra kjøretøyet hvis man kjører i mer enn 200 kilometer i timen. Samtidig mener han at politiet også skal kunne konfiskere bilen dersom man kjører mer enn dobbelt så fort som fartsgrensen og speedometeret samtidig viser over 100 kilometer i timen.