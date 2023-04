Aktor ber om 13,5 års fengsel for nettovergrep mot over 40 barn

Aktor ber om at mannen som har begått nettovergrep mot over 40 barn, fengsles i 13,5 år.

NTB

– Én dag hadde han ni ofre. Men han har altså holdt på i årevis. Det systematiske arbeidet for å produsere og markedsføre overgrepsfilmene, og bistå til å lage fora for slikt materiale, står i en særstilling i denne saken, sa statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen under rettssaken, melder TV 2.

Den 46 år gamle bergenseren tilsto voldtekter mot fire unge gutter og overgrep mot over 40 andre da saken mot han startet i Hordaland tingrett denne uken. Mannen har i årevis vært aktiv på chattetjenester som Omegle og Skype, der han har utgitt seg for å være en ung jente på videochat. Slik har han lurt og forledet unge gutter, både i Norge og i utlandet, til å kle av seg og utføre seksuelle handlinger.

– Det er vanvittig krenkende. Ofrene må tenke på at disse filmene alltid kan dukke opp igjen. De må alltid bære med seg at pedofile bruker overgrepsfilmer av dem, sa Stolt-Nielsen.