Støre lover Sametinget rask behandling av Fosen-saken – men ingen konkrete tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) beklager overfor Sametinget at behandlingen av Fosen-saken har tatt så lang tid. Men gir ingen signaler om hva som vil skje videre.

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt torsdag sin første tale til Sametinget.

En uke etter at regjeringen omsider beklaget overfor reindriftssamene på Fosen, steg Støre for første gang opp på Sametingets talerstol.

Det var som å gå inn i løvens hule. For kritikken har haglet etter at regjeringen brukte 507 dager etter Høyesteretts dom om at vindkraftkonsesjonene som ble gitt i Fosen, strider mot reindriftssamenes menneskerettigheter, til å gi samene en beklagelse.

– Jeg understreker her, fra Sametingets talerstol, at regjeringen tar sitt ansvar på det største alvor, og vil jobbe grundig og så raskt som mulig videre med å følge opp dommen fra Høyesterett. Det har tatt for lang tid. Vi vil gjøre det vi kan for å endre på det, lovet Støre.

Men det spørs om det er godt nok for samene og Fosen-aksjonister.

Sametingspresident Silje Karine Muotka har fått snakket mye med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under Støres besøk i Finnmark.

Vil ha «ekte» unnskyldning

– Nå venter vi på en ekte unnskyldning. Nemlig handling. Bare ord har ingen verdi, sa Inga Julia Sara, en av aktivistene på en markering på Sametinget i forkant av Støres tale, til applaus fra de rundt 150 fremmøtte.

– Vi jobber for å avklare denne saken så fort som mulig, men vi må gjøre ting i riktig rekkefølge. Skal det fattes et nytt vedtak, må det være på et nytt grunnlag, og vi må avklare hva vi trenger av informasjon til det grunnlaget, eventuelt avbøtende tiltak, eventuelt en enighet med samene på Fosen, sier Støre til NTB.

– Det må vi ha på stell først, sier han.

– Aksjonistene krever en umiddelbar handling som midlertidig stans av turbinene?

– Det er ikke de som kan bestemme hvordan dette skal gjøres. Vi må følge det vi mener er riktig prosedyre, sier Støre.

Mange møtte frem i Sametinget for å markere sin misnøye med regjeringens håndtering av Fosen-saken.

Brennaktuell konflikt

Fosen-saken har stått i sentrum for Støres Finnmark-besøk. Besøket har vært planlagt lenge, men Fosen-demonstrasjonene i forrige uke har gjort striden mellom reindriftssamer og storsamfunnets behov for mer grønn kraft brennaktuell.

I Finnmark ligger hele syv konfliktsaker på bordet, deriblant flere vindkraftanlegg og kraftlinjer midt i reinbeitene. Fylket sliter med fraflytting og et fremtidig kraftunderskudd, mens reindriftssamer sier de ikke har flere beiteområder igjen å avse.

I sin tale pekte Støre på klimaendringene og behovet for mer kraft, mer nett og mer enøk – over hele landet.

– For å bevare og styrke arbeidsplasser i nord – og i Finnmark spesielt – må vi styrke kraftforsyningen og den grunnleggende infrastrukturen. Det gjør seg ikke selv, sa han.

To folk i samme båt

– Vi må stå sammen om en klok politikk som kan møte og begrense klimaendringene, slik vi har lovet verdenssamfunnet og generasjonene som kommer etter oss, sa han i talen.

– Vi er to folk – i samme båt, understreket statsministeren, som igjen understreker at fremover skal samene bli bedre hørt.

Det imponerer imidlertid ikke sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Det pågår mange prosesser når det gjelder både energipolitikk og sikkerhetspolitikk der Sametinget ikke er trukket inn. Det er en del av utfordringen: Vi må bli mer involvert, sier hun.

Et besøk hos reindriftssamer utenfor Karasjok var en del av programmet til statsminister Jonas Gahr Støre. Her i samtale med (f.v.) Marit Alette Utsi, John Samuel Utsi og Anne Louise Næss Gaup.

Lover krafttak

I talen lovet Støre også et krafttak for samiske språk og et nasjonalt samisk kulturløft. Regjeringen har blant annet økt tilskuddet til samiskopplæring og samiske læremidler.

Det han ikke nevnte, var striden om ny opplæringslov.

For rundt en måned siden trakk Sametinget seg fra konsultasjonene om loven. Prosessen har vart i fem år uten at Sametinget har fått gehør for noen av sakene som var viktige for dem, sier Moutka til NTB.

– Det er veldig frustrerende. Vi er bare blitt henvist til nye prosesser, og det synes vi ikke er akseptabelt, sier hun.