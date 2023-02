Cold Case-gruppen etter Tengs-dommen: – Godt å se at arbeidet gir resultater

Mandag ble Johny Vassbakk dømt for drapet på Birgitte Tengs. Lederen for Cold Case-gruppen til Kripos sier at det er godt å se at arbeidet deres gir resultater.

Espen Erdal sier at vi ikke kan slå oss til ro med at et drap forblir uløst.

NTB

Det uløste drapet på Birgitte Tengs var den første saken seksjon for kalde saker hos Kripos gjennomgikk da seksjonen ble opprettet i 2015.

Året etter kom den såkalte «Cold Case-gruppen» fram til at det var en mulighet for at saken kunne løses, og politiet startet etterforskning av saken i 2017.

– Siden den gang har Sørvest politidistrikt jobbet grundig og målrettet med etterforskningen. Vi har gitt omfattende bistand hele veien, og det er godt å se at arbeidet gir resultater, skriver leder Espen Erdal i seksjon for kalde saker i Kripos i et Facebook-innlegg etter at Johny Vassbakk mandag ble dømt for drapet.

– Det er svært viktig for de pårørende at hver stein snus i arbeidet med å finne svar. Som samfunn skal vi ikke slå oss til ro med at et drap forblir uløst, skriver han videre.