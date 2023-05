Kvinne siktet for drapsforsøk etter at barn ble alvorlig skadd i fall på Nesodden

En kvinne i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter en hendelse der et småbarn falt ut av et vindu i et hus på Nesodden torsdag. Barnet er alvorlig skadd.

En kvinne i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter en hendelse der et barn falt ut av et vindu på Nesodden. Barnets tilstand er alvorlig, men stabil, ifølge politiet.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Politiet i Øst meldte om hendelsen klokka 15.53 torsdag og rykket ut med flere enheter.

– Vi fikk melding fra AMK om en uavklart situasjon. På en eller annen måte så har et lite barn på rundt ett år falt ut av et vindu, sa operasjonsleder Terje Marstad til NTB tidligere torsdag.

Senere bekreftet politiet at en kvinne i 50-årene var siktet for drapsforsøk.

– Det er etterforskning som har pågått siden vi ankom stedet. Informasjon som er innhentet, tekniske funn og vitneinformasjon, sier Marstad rundt klokka 18.20 om bakgrunnen for siktelsen.

– Kvinnen har status som pågrepet og siktet. Hun er hos lege for helsemessig undersøkelse og skal inn for sporsikring på hennes person, sier han videre.

Tilstanden til barnet er stadig alvorlig, men stabil, ifølge Marstad. Barnet ble tatt til Ullevål sykehus med luftambulanse. Pårørende er varslet om hendelsen.

Politiet gjør taktiske og tekniske undersøkelser utover kvelden, både på hendelsesstedet og i boligen til den siktede, sier Marstad.

Kvinnen som er siktet, er den samme som politiet tidligere har anholdt for å få informasjon om hendelsen, bekrefter han. Hun er i slekt med fornærmede, men det er ikke snakk om en forelder. Utover det ønsker ikke Marstad å gå nærmere inn på relasjonen.

Nesodden kommunes krisegruppe er blitt involvert etter hendelsen.