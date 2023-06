Mor og barn over bord fra svensk ferge i Østersjøen

To personer har falt over bord fra den svenske ferja Stena Spirit på vei over Østersjøen til Polen.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Det er lokale medier som melder om uhellet på ferja som går i rute mellom Karlskrona og Gdynia i Polen.

Ifølge Anders Lännholm ved Sjö- och flygräddningscentralen dreier det seg om en mor og et barn. Han sier at sjuåringen først falt over bord, og at moren hoppet etter.

Det er igangsatt en stor redningsinnsats med blant annet to redningshelikoptre. Også flere Nato-fartøy som befinner seg i området, skal hjelpe til, skriver TT.