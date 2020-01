PST har pågrepet terrorsiktet kvinne

PST bekrefter natt til lørdag at de har pågrepet en 29 år gammel terrorsiktet kvinne som kom til Gardermoen sent fredag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nils Christian Nordhus er advokaten til den IS-siktede kvinnen som nå er på vei fra Syria til Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Kvinnen er siktet for deltakelse i to terrororganisasjoner i Syria. Hun blir trolig framstilt for varetektsfengsling mandag.

Den 29 år gamle norsk-pakistanske IS-siktede kvinnen og hennes to barn kom til Norge med et fly fra København sent fredag kveld.

Ifølge TV 2 ble kvinnen eskortert av i underkant av ti personer fra flyet på Kastrup og til neste fly til Gardermoen. 29-åringen var da ikke iført nikab, men var tildekket med en jakke. Kvinnen ble geleidet helt til sist ut av flyet, men de to barna hennes var ikke å se.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen hadde besluttet å hente hjem den terrorsiktede, norske IS-kvinnen, hennes fem år gamle sønn og datteren på tre år.

Kvinnen reiste til IS-kontrollert område i Syria i 2013. I løpet av oppholdet fikk hun to barn. Hun og barna har vært internert i den syriske flyktningleiren Al Hol nordøst i Syria, i rundt ti måneder.

Ifølge TV 2 har kvinnen fløyet med Austrian Airlines fra Arbil fredag ettermiddag. Deretter fra Wien til København og så videre til Oslo.

Både politi, barnevern og helsepersonell var fredag kveld på plass på Gardermoen.

Saken om hjemhentingen av den lille familien har skapt voldsom misnøye i Frp, som nå truer med å gå ut av regjeringen med mindre de får innfridd en rekke nye krav.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus har varslet en pressekonferanse etter at kvinnen og hennes barn har ankommet Norge.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 00:03 Oppdatert: 18. januar 2020 00:23

Mest lest akkurat nå

Anbefalt