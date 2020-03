Oppdatert: Dette er dagens viktigste saker

Er Høies nye app smart smittesporing eller statlig overvåking? Og: Slik skal politiet holde hyttefolk hjemme.

Foto: Ørjan Deisz

I dag steg antallet koronarelaterte dødsfall i Norge til 19. Italia rapporterte samtidig det høyeste antallet dødsfall på et døgn siden pandemien startet, med 919 dødsfall.

1. Vil bruke sporingsapp til å få skolene åpnet

Foto: Heiko Junge

Tenk deg at du tester positivt på koronasmitte. Fordi du har vært pliktoppfyllende og lastet ned Folkehelseinstituttets nye app, har helsevesenet straks full kontroll på alle du har vært i kontakt med den siste tiden. De får dermed en melding på telefonen om å sette seg selv i karantene.

Dette arbeidet gjøres i dag manuelt. Den nye appen – som skal være frivillig å laste ned – vil gjøre alt mye enklere, sa helseminister Bent Høie på dagens pressekonferanse. Og han har en gulrot: Hvis mange nok laster den ned, vil tiltakene kunne trappes ned. Kanskje kan vi til og med få sende barna på skolen og i barnehagen igjen.

Ikke alle er overbevist: – Et skritt i retning statlig kartlegging av folks bevegelser, sier jussprofessor.

2. Ny fredag, ny krisepakke

Foto: Tor Høvik

Regjeringens krisepakker har nå passert 310 milliarder kroner. I dag kom det mange næringsdrivende har etterlyst – midler til å dekke faste utgifter for bedrifter som fikk all inntekt revet vekk på få timer.

En god nyhet, synes Kristin Blytt-Davidsen, direktør for frisørkjeden Ramsvik.

– Dette gjør at vi kan holde oss flytende litt til.

Fortsatt ikke godt nok, mener konkurrenten Cutters, som anslår at de taper én million i omsetning pr. dag.

3. Slik skal politiet holde hyttefolket hjemme

Flere vestlandskommuner er populære hyttekommuner. Bildene er fra Kvamskogen, Øygarden og Askøy fra tidligere år. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

Det er fredag og strålende værutsikter for deler av helgen. Men, som kjent, forbudt å overnatte i fritidsboliger. Hittil er ingen anmeldt for brudd på hytteforbudet i Vest politidistrikt. Men politiet har allerede hatt kontakt med hytteeiere både på telefon og direkte på stedet, for å «gi informasjon».

Både i Kvam og i Voss herad kommer politiet til å patruljere hyttefelt fremover – også for å forebygge annen kriminalitet, som innbrudd i tomme hytter.

