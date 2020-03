Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Så mange korona-pasienter tror Haukeland de får. Og: Derfor kan vi bli sittende hjemme i flere måneder.

Foto: Bård Bøe

I dag kom meldingen om det tiende koronadødsfallet i Norge. 18 personer er innlagt på sykehus i Bergen.

1. To av tre nordmenn holder seg hjemme. Det kan ha spart Haukeland for krisetall.

Nær to av tre nordmenn holdt seg hjemme sist uke, viser en undersøkelse. De strenge tiltakene fra regjeringen og norske arbeidsplasser som har sendt ansatte på hjemmekontor har effekt. Det mener Haukeland-sjef Eivind Hansen.

Prognoser sykehuset har fått laget, viser nemlig at toppen på antall innleggelser trolig både blir utsatt fra midten av april til sensommeren – og redusert fra 1100 innlagte til under 200.

2. Derfor mener ekspertene at tiltakene må vare flere måneder

Foto: Alice Bratshaug

I morgen skal regjeringen avgjøre om skoler, barnehager og store deler av næringslivet fortsatt skal holdes stengt. Byrådsleder Roger Valhammer venter denne gang på avgjørelsen fra regjeringen, men har liten tro på at barn og unge skal tilbake på skolen før påskeferien.

Det får han rett i, skal vi tro ekspertene. Trolig vil restriksjonene måtte vare i flere måneder, sier Geir Bukholm i FHI.

3. Fikk koronabot for å gå på fest

20.000 kroner ble prisen for å gå på fest med koronasmitte. Boten ble delt ut til en person i Vest politidistrikts nedslagsfelt natt til søndag. Personen har fått bekreftet koronasmitte, og brøt dermed lovpålagt isolasjon.

– Vi håper folk skjønner alvoret i situasjonen, sier påtaleleder Gunnar Fløystad.

