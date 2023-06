SAS fjerner Freia-produkter - flere vurderer det samme

Siden Freia-eier Mondelez står på Ukrainas svarteliste, stanser flyselskapet SAS salget av Freias sjokolader.

Kvikklunsj fjernes fra SAS' flygninger etter at Mondelez i slutten av mai havnet på Ukrainas svarteliste.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Fra og med torsdag besluttet SAS å stoppe salget av Mondelez-produkter om bord på sine flygninger. Det bekrefter pressesjef Tonje Sund i SAS overfor VG.

– Vi har tatt bort produkter fra Mondelez, som er på Ukrainas International War Sponsors list , sier Sund.

Det var i slutten av mai at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet satte opp en svarteliste over selskap som bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freia-eier Mondelez er ett av selskapene på listen.

Det amerikanske selskapets sjef Dirk Van de Put opplyste sist høst at Mondelez ikke planla å trekke seg ut av Russland, men han understreket at de «ikke på noe vis bidrar til krigen».

– Ikke en unik situasjon

Selskapet skriver i en epost til NTB at de synes det er leit at SAS har tatt denne beslutningen, men at det selvsagt er opp til kundene å bestemme hvilke produkter de velger å selge.

– Dette er ikke en unik situasjon. Mange andre matvareselskaper har beholdt en viss virksomhet i Russland. Vi forstår at dette er en følelsesladet sak og respekterer fullt ut de ulike meningene om den. Vi ønsker imidlertid å være tydelige på at Freia er en norsk merkevare, med produksjon i Norge og vi selger ikke produkter i Norden som er produsert i Russland.

Mondelez har rundt 3000 ansatte i Russland og er ifølge Kyiv School of Economics markedsledende innenfor salg av kjeks og sjokolade i Russland.

Norske Freia ble i 1983 kjøpt opp av Kraft Foods, som i 2012 endret navn til Mondelez International.

Flere vurderer å fjerne produktene

Det er også flere andre selskaper som vurderer å fjerne Freias produkter. Togselskapet Vy er blant disse.

– Vi tar en vurdering på det nå, men har ikke konkludert, sier pressevakt Åge-Christoffer Lundeby til Dagbladets Børsen.

Det kan også bli slutt Freia-produktene på norske flyplasser. Travel Retail Norway driver tax-free-utsalget på de norske flyplassene Gardermoen, Trondheim Værnes, Bergen Flesland, Stavanger Sola og Kristiansand.

– Produktene er fortsatt til salgs, men vi må naturligvis ta en vurdering, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad til Kampanje.