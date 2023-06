Homofile skal få gi blod på lik linje med heterofile

Helsedirektoratet endrer karantenereglene for menn som har sex med menn. Heretter skal homofile som ønsker å bli blodgivere, likestilles med heterofile.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er glad for at homofile og heterofile nå likestilles som blodgivere.

NTB

Ifølge en ny, smittefaglig vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) åpnes det for at homofile menn som lever i stabile og monogame forhold kan bli blodgivere, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Tidligere har homofile måttet leve i sølibat i tolv måneder for å kunne gi blod. Nå endres altså reglene til å være de samme som for heterofile, nemlig karantene i seks måneder etter siste partnerbytte.

– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker. Jeg er glad for at vi nå har fått et oppdatert faglig kunnskapsgrunnlag, og at det åpnes opp for at menn som har sex med menn i stabile parforhold, kan gi blod, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Regelverket kritisert

Det var hennes departement som ga Helsedirektoratet i oppdrag å oppdatere kunnskapsgrunnlaget og vurdere endringer i regelverket.

– Vi trenger flere blodgivere! Det er derfor viktig å legge til rette for at de som kan og vil gi blod, kan gjøre dette på en trygg måte. Talspersoner for skeive organisasjoner har tatt opp at dagens regelverk er urimelig, sier Kjerkol.

Samtidig er det er avgjørende for pasientsikkerheten at blodet i blodbanken er trygt, påpeker hun. Derfor kan mange få midlertidig karantene mot å gi blod. Det kan være personer som har byttet seksualpartner, tatt piercing, vært syk eller reist i land der infeksjonssykdommer som smitter med blod, er utbredt.

– Gledelig nyhet

Helsedirektoratet opplyser at de jobber for at endringene kan bli innført innen utgangen av året.

– Dette er en gledelig nyhet. Den aktuelle endringen vil i praksis innebære at menn som har sex med menn, og heteroseksuelle, blir vurdert på lik linje, med en karantenetid på seks måneder fra siste nye eller tilfeldige seksualpartner. Dermed vil menn som har sex med menn, som lever i stabile monogame parforhold, kunne være blodgivere, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det var NRK og Aftenposten som først meldte om endringen.