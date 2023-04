Politiet avslutter den midlertidige bevæpningen etter påkjørselen i Steinkjer

Politiet avslutter tirsdag ettermiddag den midlertidige nasjonale bevæpningen som ble innført etter den alvorlige hendelsen i Steinkjer søndag.

Politiet avslutter den midlertidige bevæpningen som ble innført etter at en mann natt til søndag kjørte inn i en folkemengde i Steinkjer.

Den midlertidige bevæpningen ble innført søndag etter at en mann i slutten av 20-årene kjørte inn i en folkemengde i Steinkjer natt til søndag.

Politidirektoratet skriver i en pressemelding at bevæpningen ble innført som et tiltak for å øke politiets beredskap i forbindelse med en svært alvorlig hendelse og en uavklart situasjon.

– Den pågående etterforskningen har gitt oss informasjon og bedre oversikt, og det er besluttet å avslutte den midlertidige bevæpningen. Ordre om bevæpning kan gis når det er nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

21 år gamle Sigve Bremset ble drept i påkjørselen i Steinkjer natt til søndag. To andre personer ble lettere skadd i hendelsen.

Mannen som kjørte på menneskene, ble mandag varetektsfengslet i to uker.