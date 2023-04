Hund står fast på fjellhylle i Agder – politiet gjør ny vurdering i morgen

En hund står fast på en fjellhylle på Lisle Storenut i Agder. Redningsaksjonen er avsluttet og politiet ber folk holde seg unna det farlige området.

NTB

– Faren for at folk beveger seg inn i området har avtatt, og vi håper de advarslene vi har gitt blir etterlevd. Det er ikke ønskelig at folk oppholder seg i området. Det er for farlig, sier operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt til NTB.

Hunden blir ikke hentet ned tirsdag.

– Personer i området har sagt at det kan være mulig at den klarer å komme seg ned av seg selv. Om ikke det skjer, vil vi ta en ny vurdering i morgen.

Det har også vært snakket om å avlive hunden. Gausdal håper det ikke ender med det, men sier det kan bli et aktuelt tema om politiet ikke finner andre løsninger.

Meldingen kom klokken 13.30. Det ble raskt avklart at det var for farlig å ta seg bort til hunden.

– Vi er på stedet og i kontakt med eier av hunden. Det ansees som for farlig å ta seg inn til huden både ovenfra og nedenfra, opplyste Agder politidistrikt på Twitter da.