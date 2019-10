Venstre risikerer listeskvis på Vestlandet

Venstre vurderer å stille med felles liste i Hordaland og Sogn og Fjordane ved stortingsvalget i 2021. I så fall blir det trangt på toppen.

TAPTE PLASSEN: Sveinung Rotevatn (32) fra Nordfjordeid har vært Venstres listetopp i Sogn og Fjordane de to siste stortingsvalgene. Han ble valgt inn på et utjevningsmandat i 2013, men tapte plassen i 2017. I dag er Rotevatn sentralstyremedlem i Venstre og statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Vidar Ruud, NTB scanpix

NTB-Johan Falnes

Identiske lister i begge fylker? Eller én valgliste i Hordaland og en annen i Sogn og Fjordane?

Det er noe av det første nye Vestland Venstre må ta stilling til når de gamle fylkeslagene i Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til nyttår. Avgjørelsen skal tas på fylkesårsmøtet på Voss i februar.

Hva det nye fylkespartiet faller ned på, kan få stor betydning for partiprofilene på Vestlandet.

Kan øke sjansene

En viktig fordel med felles liste er at det kan øke sannsynligheten for at toppkandidaten får plass på Stortinget.

Grunnen er at toppkandidaten fortsatt kan komme inn i nabodistriktet hvis mandatet i det gamle hjemfylket ryker.

Sveinung Rotevatn kom for eksempel inn på Stortinget på et utjevningsmandat fra Sogn og Fjordane i 2013. Men i 2017 gikk utjevningsmandatet til KrF i stedet, slik at Rotevatn mistet plassen.

Venstre kom derimot inn med direktemandat fra Hordaland både i 2013 og i 2017.

Hadde Rotevatn vært listetopp i begge fylker, kunne han dermed ha kommet inn på mandatet fra Hordaland i stedet.

Favoritt

I dag er Rotevatn en av storfavorittene til opprykk i Venstre.

Bergen Venstre, Liberale Studenter, Venstrekvinnelaget og Unge Venstre har alle sagt at de vil ha ham som ny partileder. Han kan også bli aktuell som ny nestleder. I så fall blir det bare viktigere for partiet å forsøke å sikre ham en stortingsplass.

Men den nye partiledelsen skal ikke velges før på Venstres landsmøte i april, mer enn to måneder etter at Vestland Venstre tar stilling til om det skal stilles én eller to lister i 2021. Det nye fylkespartiet må dermed ta beslutningen uten å vite hvem som skal lede Venstre inn i stortingsvalget.

Og situasjonen pr. i dag er at det er Terje Breivik, sittende 2. nestleder, som er listetopp i Hordaland.

Motforestillinger

LISTETOPP: Terje Breivik (54) fra Ulvik er Venstres 2. nestleder. Han har vært listetopp i Hordaland siden 2013. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Så langt er det uklart hvilken vei det nye fylkespartiet vil gå. Diskusjonen er fortsatt helt i startfasen.

Men det er langt fra gitt at Venstre-folk i Hordaland vil gå med på å sette Rotevatn eller en annen kandidat fra Sogn og Fjordane på topp.

Et ønske om å beskytte Breiviks stortingsplass kan bli en faktor i avveiningene.

Men det fins også andre motforestillinger mot å stille med felles liste. Et viktig spørsmål er hvor salgbar en listetopp fra Sogn og Fjordane vil være i Hordaland – og omvendt.

Et annet spørsmål er ønsket om kjønnsbalanse. Det kan bli vanskelig å oppnå med felles liste, all den tid alle de mest kjente partiprofilene på Vestlandet er menn.

Regionreform

Problemstillingen ikke unik for Venstre. Andre partier må ta stilling til det samme, både i nye Vestland fylke og i andre deler av landet.

Bakteppet er regionreformen. Den fører til at antall fylker i Norge neste år reduseres til elleve. Antall valgdistrikter er derimot grunnlovsfestet til 19 og vil bli stående på dette antallet til etter stortingsvalget i 2021.

Partiene bestemmer selv om de vil stille med unike lister i hvert valgdistrikt, eller om de vil stille med samme kandidater i flere distrikter. Slik er det også i dag, og Venstre begynte allerede i 2013 å stille med fellesliste i Agder-fylkene.

Velges en kandidat inn fra flere distrikter, avgjør kandidaten selv hvilket valg som mottas.