Støre vil gjøre Ap til fredsparti

Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler at fredspolitikk blir en hovedstolpe i det nye partiprogrammet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre snakket om planene for det nye partiprogrammet da han deltok på et åpent møte i Alta i forrige uke. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB-Johan Falnes

«En aktiv politikk for at Norge er et land i fred.» Det er ordene Støre bruker om initiativet.

Fredspolitikk blir ifølge ham det ene av fire hovedområder i Arbeiderpartiets nye partiprogram, ved siden av klima, velferd og arbeid.

Støre viser til medieoppslag den siste tida om ungdom som engster seg for tredje verdenskrig. Folk er urolige. Likevel er den utenrikspolitiske debatten nesten fraværende.

– Jeg opplever at diskusjonen om utenrikspolitikk og de veivalgene vi skal ta, går på lavbluss, sier Støre til NTB.

– Jeg vil ha diskusjon om utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk i en ny tid.

Klima i utenrikspolitikken

Et av spørsmålene partilederen ønsker diskusjon om, er klimaendringenes betydning i utenrikspolitikken.

– La oss bare erkjenne at det er en ny sannhet som ligger til grunn. Klimaendringene bidrar sterkt til ustabilitet, til konflikt, til kamp mellom grupper. Derfor må vi også forstå hva klima betyr for utenrikspolitikken. Det er et av spørsmålene partiprogrammet virkelig skal sette på dagsorden, sier Støre.

– Klima og utenrikspolitikk er en ny dimensjon som vi må ta på fullt alvor, fastholder han.

Ønsker avspenning i Arktis

Et annet spørsmål er Arktis. Stormakter som USA, Russland, Kina og India viser alle interesse for nordområdene. Nå gjelder det å holde spenningene nede.

– Norges ansvar og mulighet er å ligge i front på ideer for hvordan vi opptrer i Arktis, hvordan vi utvikler ressursene våre, hvordan vi bekjemper klimaendringene, og hvordan vi har fredelig naboskap. Vi skal ha det høye nord med lav spenning, sier Støre.

Overfor Russland ønsker han fasthet og forutsigbarhet. Men også dialog.

– Men jeg ønsker også en mer aktiv naboskapspolitikk, for naboer må kunne snakke sammen og finne ut av det med hverandre, forklarer partilederen.

Vil ikke stjele SVs klær

Støre avviser tvert at det nye initiativet er et forsøk på å stjele SVs klær som fredspartiet i Norge.

– Arbeiderpartiet har en så lang historie med internasjonalt engasjement for solidaritet, fred og sikkerhet at vi ikke trenger å stjele noens klær. Vi skal kle oss godt i våre egne, sier han.

– Det er lang tradisjon for at vi ser det i vår opplyste egeninteresse å bekjempe fattigdom, bidra til å løse konflikter og også å ta klimaengasjementet vårt med ut fra Norge.

Varsler stabilitet

Når det gjelder de store linjene, varsler Ap-sjefen stabilitet.

Det betyr at Nato-alliansen ligger fast. Støre vil heller ikke kaste ut de amerikanske soldatene som øver og trener i Norge, og han ønsker å videreføre det militære nærværet i land som Afghanistan, Irak og Jordan.

Samtidig skal Norge fortsette å øke forsvarsbudsjettene oppover mot 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), i tråd med Natos mål.

Med andre ord: Norge skal fortsette å ruste opp.

– Vi kommer til å måtte se at vi bruker mer av fellesskapets ressurser på forsvar i årene som kommer, på grunn av den internasjonale situasjonen vi har, sier Støre.

– Vi må betale for det forsvaret som er nødvendig i den tida vi lever i.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 06:31

Mest lest akkurat nå

Anbefalt