Brann i tråler ute av kontroll – politiet evakuerer beboere

Politiet evakuere en sone på 300 meter rundt den russiske tråleren som brenner i Tromsø. Brannen har blusset opp og er ute av kontroll.

Den russiske tråleren brenner fremdeles ved kai i Breivika Havn i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Russisk tråler i brann ved kai i Breivika Havn i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Pressekonferanse på Politihuset i Tromsø angående brannen i den russiske tråleren i Breivika Havn i Tromsø. F.v.: brannsjef Øystein Solstad, stabssjef i Troms politidistrikt Morten Pettersen og stabssjef i Tromsø kommune Oddgeir Albertsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Den russiske tråleren Bukhta Naezdnik sto onsdag ettermiddag i brann ved kai i Breivika Havn i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB

Oppdatert nå nettopp

– Politimesteren har besluttet evakuering innenfor sikkerhetsområde på 300 meter fra den brennende tråleren. Oppmøtested Rådhuset i Tromsø. De som bor i området, vil bli kontaktet. De som trenger transport, bes ta kontakt med politi på stedet, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Tidligere onsdag kveld opplyste politiet på en pressekonferanse at de sto overfor et valg om å evakuere beboere innenfor en sikkerhetssone, eller å senke den russiske tråleren for å få kjølt ned skipet og slokket brannen.

Den russiske tråleren Bukhta Naezdnik hadde onsdag kveld stått i brann i tolv timer mens den har ligget til kai i Breivika havn i Tromsø. Brannmannskapene klarte tilsynelatende først å få mer og mer kontroll over brannen, før den igjen kom ut av kontroll etter å ha blusset opp.

Brannen kommer av at hydraulikkolje og trålposer i baugen av tråleren skal ha tatt fyr, skriver NRK.

– Svært uheldig

– Det er en stor ammoniakktank om bord. Hvis den eksploderer, har vi en svært uheldig situasjon, uttalte stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt på pressekonferansen.

Han la til at det også blir vurdert å tømme ammoniakktanken, men at brannsituasjonen gjør det svært vanskelig å komme til.

Innenfor sikkerhetssones på 300 meter er det i første omgang snakk om 92 personer som er bostedsregistrert i dette området. I tillegg kommer personer som eventuelt er på besøk.

Oppfordres til å holde vinduer lukket

Politiet fikk melding om brannen klokken 10.59. Folk som oppholdt seg i nærheten av tråleren, ble evakuert på grunn av røyken. Beboere i området er bedt om å holde dører og vinduer lukket.

– I løpet av aksjonen siden klokken 11 i formiddag har vi vært ganske heldige med vindretningen. Men i løpet av natten vil den muligens snu. Så vi oppfordrer folk til å holde dører og vinduer lukket og følge med på informasjonen som kommer, sier brann- og redningssjef i Tromsø Øystein Solstad.

Tråleren hadde et mannskap på 29. Alle var ved 12.30-tiden gjort rede for.

Det har vært åpen flammer den siste timen, opplyste brannvesenet ved 21.30-tiden onsdag kveld.

Tolv til legevakt

Ifølge politiet ble tolv personer sendt til legevakt for behandling av mulige røykskader.

– Et tosifret antall pasienter er ankommet sykehuset, opplyste Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN).

Til NRK opplyser UNN at to personer har vært inne til observasjon.

Politiet opplyser imidlertid at det ikke er meldt om personskader.