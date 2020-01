Listhaug: Nå skal Frp føre egen politikk

Framover blir det opp til regjeringen å føre en politikk som Fremskrittspartiet kan støtte, sier nestleder Sylvi Listhaug.

Nestleder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet mener at partiet har håndtert saken etter beste evne, men understreker at de ikke kunne ha et «løpende seminar» om saken så lenge det kunne sette liv i fare. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NTB

Overfor NTB understreker Listhaug at Frp heretter vil følge eget partiprogram. Samtidig vil partiet opptre ryddig overfor regjeringen, sier Listhaug, som legger til at partiet har mange viktige saker på agendaen.

– Vindkraft, det å få på plass lokal vetorett slik at man ikke blir overkjørt av statlige myndighet, og sørge for at det ikke blir bygget ut flere kraftkabler til utlandet som gir norske husholdninger høye strømpriser, blir viktige saker fremover, sier Listhaug – som dermed markerer støtte til en viktig sak for Senterpartiet.

– Vårt utgangspunkt er ikke å sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister, det har det aldri vært. Men det er opp til regjeringen å føre en politikk som Fremskrittspartiet kan støtte, fortsetter den kortest sittende oljeministeren i norsk historie.

Listhaug ble utnevnt som olje- og energiminister 18. desember i fjor, men må trolig allerede denne uka gi fra seg nøklene til kontoret til sin etterfølger. Det er foreløpig uvisst hvem det blir.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 15:50

