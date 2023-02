Enova gir støtte til CO₂-rensing i Øygarden

CCB Energy Management skal vurdere å bygge rense- og flytendegjøringsanlegg for CO₂ i Øygarden, og får nå ti millioner kroner i støtte av Enova.

Ronny Haufe (i midten), sjef for Energiparken, i et møte med Climeworks’ Dirk Nuber (til h.) og Jan Wurzbacher i Øygarden høsten 2021.

– Prosjektet skal bidra til å utvikle en løsning som vil kutte kostnadene for rensing og flytendegjøring av CO₂ fra flere produsenter, før den går til lagring, skriver Enova i en pressemelding.

– Karbonfangst og -lagring vil ha en viktig plass i lavutslippssamfunnet. Men for at det skal være bærekraftig og økonomisk, er det viktig å utvikle verdikjeder og teknologi som presser kostnadsnivået så lavt ned som mulig. Enova støtter de som går foran, og dette prosjektet vil kunne bety mye for utviklingen videre, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova.

BT har tidligere skrevet om planene, som kan innebære en samlet investering på en halv milliard kroner.

Kan bli verdens første

Når CO₂ er fanget, kan den ha ulik kvalitet, temperatur og trykk. Anlegget som planlegges i Øygarden skal kunne ta imot gassen, rengjøre den og gjøre den flytende og klar for lagring.

Ifølge pressemeldingen fra Enova kan dette bli verdens første anlegg hvor CO2 av forskjellige kvaliteter behandles på denne måten.

Det er stor byggeaktivitet på Northern Lights-området nord i Øygarden.

CCB har inngått en samarbeidsavtale med Northern Lights, som skal stå for transport- og lagringsdelen Norges store karbonfangstprosjekt «Langskip». Fra Øygarden skal CO₂ føres i rør 2600 meter ned under havbunnen i Nordsjøen for permanent lagring.

Mottaksanlegget til Northern Lights i Energiparken er under bygging og skal etter planen startes opp i 2024.

Les også Øygarden-ordfører: – Det største siden Sotrabrua ble bygget

Teknologien kan komme til nytte flere steder

– Karbonfangst og -lagring er avgjørende for at vi skal lykkes med overgangen til en utslippsfri framtid. Da er det er viktig å ha så lave kostnadene som mulig. CCBs prosjekt representerer viktig innovasjon i så måte, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i pressemeldingen.

– Vi er glade for støtte og anledning til å gjøre nødvendig vurdering for å etablere synergianlegg av denne typen, sier Ronny Haufe, CEO i CCB Energy Holding.

I oktober åpnet statsminister Jonas Gahr Støre et visningssenter ved Northern Lights-anlegget.

Selskapet har allerede etablert et pilotprosjekt for produksjon av hydrogen basert på naturgass med fangst av CO2 i Energiparken.

Dersom det nye prosjektet lykkes, mener Astrid Lilliestråle i Enova det vil bidra til å få fram en teknologisk løsning som vil være svært aktuell flere steder i Norge og Europa.

– Dette vil kunne ta ned risikoen for andre aktører som ønsker å ta i bruk denne teknologien. Det vil være til stor nytte i det grønne skiftet, sier Lilliestråle.