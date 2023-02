Buss har veltet i Lofoten – seks skadde til sykehus

En buss med 38 italienske turister har sklidd av veien og veltet på Voie på Vestvågøy i Lofoten. Flere satt fastklemt, og seks er sendt til sykehus.

NTB

Til Lofotposten sier politiet at det er snakk om en charterbuss på vei mot Hauklandstranda.

– Det er 36 eldre turister om bord i bussen, i tillegg til sjåfør og turguide, opplyser politiet i Nordland til avisa. Ifølge politiet tilhører bussen et litauisk selskap, mens reisefølget er fra Italia.

Kommunikasjonsrådgiver ved Nordlandssykehuset Helene Åsli opplyser til Dagbladet at det ikke er meldt om livstruende skader.

To redningshelikoptre fra Bodø og Tromsø ble sendt til stedet i formiddag, men det ene ble raskt returnert. Et ambulansehelikopter ble også sendt i retur.

– Første melding tilsa at det var en større ulykke, men da nødetatene kom fram, så man at det ikke var behov for alle. Nå har vi ett helikopter, som står på Leknes i tilfelle det blir behov for videretransport til Bodø eller Tromsø, sier redningsleder Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NTB.

Seks skadde er sendt med ambulanse til sykehuset i Gravdal, opplyser politiet. Delbekk sier han ikke er kjent med hvor alvorlige skader det er snakk om.

Ordfører Anne Sand i Vestvågøy sier til VG at kommunen har satt krisestab, og at hendelsen blir fulgt opp derfra.

Til VG opplyste brannvesenet lørdag formiddag at det er vanskelige forhold på stedet.