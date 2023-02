Buss har veltet i Lofoten – passasjerer fastklemt

En buss med 38 personer har sklidd av veien og veltet på Voie på Vestvågøy i Lofoten. Flere er fastklemt, og kommunen har satt krisestab.

NTB

Til Lofotposten sier politiet at det er snakk om en charterbuss på vei mot Hauklandstranda.

– Det er 36 eldre turister om bord i bussen, i tillegg til sjåfør og turguide, opplyser politiet i Nordland til avisa.

Ved 11-tiden melder politiet at et redningshelikopter fra Bodø og Tromsø er på vei til stedet. Til NRK opplyser hovedredningssentralen at det også er sendt to ambulansehelikoptre.

Seks skadde er sendt med ambulanse til sykehuset i Gravdal, opplyser politiet.

Ordføreren i Vestvågøy kommune, Anne Sand, opplyser til VG at kommunen har satt krisestab, og at hendelsen blir fulgt opp derfra.

Til VG opplyser brannvesenet at alt de har av mannskap på Leknes er sendt ut. De opplyser at det er vanskelige kjøreforhold på stedet.