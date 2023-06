PST jobber med et tosifret antall forebyggende saker i forkant av Pride

Politiets sikkerhetstjeneste jobber med et tosifret antall trusselsaker – hvorav flere knytter seg til Pride. PST-sjefen sier hun selv vurderer å gå i paraden.

Sjef PST Beate Gangås og avdelingsdirektør for kontraterroravdelingen Lars Lilleby redegjorde onsdag for tjenestens videre arbeid og endringer som blir gjennomført etter 25. juni-utvalgets rapport.

Kopier lenke

Kopier lenke

Mens etterspillet av fjorårets angrep mot det skeive miljøet fremdeles er høyst levende, gikk PST torsdag ut og opplyste om økning i antall trusler mot det skeive miljøet. Likevel er det ingen endring i trusselnivået før årets Pride-arrangementer.

– Nå er det veldig mange som gjør veldig mye for at dette arrangementet skal bli trygt, men garantier kan vi aldri utstede, sier PST-sjef Beate Gangås til NTB.

– Jeg vil vurdere å gå i toget, men det kommer an på hvilke andre ting jeg må gjøre, blant annet i dette huset, sier Gangås.

PST ber folk melde fra dersom de ser mistenkelig aktivitet.

Sjef PST Beate Gangås vurderer selv å gå i årets Pride-tog.

Tar alle på alvor

Sjefen for kontraterroravdelingen i PST, Lars Lilleby, sa onsdag at de hadde registrert en økning i antall trusler mot pridemarkeringer over hele landet. Truslene dreier seg om angrep mot arrangementer, navngitte enkeltpersoner i pridemiljøet eller generelt mot pridemiljøet.

– Vi har ingen indikasjoner på at den eller de som har fremsatt trusler, har til hensikt å gjennomføre det de har truet om, sier Lilleby

– Vi tar alle på det største alvor, sier kontraterrorsjef Lars Lilleby.

– Viktig å gjennomføre

Fredag starter Oslo Pride som skal avsluttes med den tradisjonelle paraden lørdag 1. juli. Også flere andre steder i landet vil det holdes egne arrangementer.

– Vi er inne i Pride-måneden. Det er kanskje akkurat nå det er viktig å gjennomføre disse arrangementene, det oppfordrer vi til, sier Lilleby om de kommende dagene.

Han sier PST har god dialog og kommuniserer direkte med politiet om det skulle dukke opp noe. Truslene blir fremsatt både på e-post, på nettfora og gjennom klassiske tips som blir ringt inn eller kommer med brev.

Lilleby forklarer hvordan PST går frem for å redusere bekymringene knyttet til truslene. Andre og mer alvorlige trusler går de videre med.

– Vi oppfordrer absolutt til å gjennomføre Pride-arrangementer som planlagt, sier kontraterrorsjefen.

Avdelingsdirektør for kontraterroravdelingen Lars Lilleby.

Tosifret antall

Selv om PST er klar på at det var vært en merkbar økning i omfanget av trusler mot pridearrangementer, vil ikke Lilleby tallfeste hvor mange.

– Jeg vil ikke si eksakt hvor mange forebyggende saker vi jobber med. Men det dreier seg om et tosifret antall, hvorav en porsjon knytter seg til Pride, sier Lilleby.

Han bekrefter at flere kan blir fengslet etter å ha fremsatt det PST mener er trusler mot Pride.

Endringer i PST

Lilleby har også fått ansvaret for å koordinere oppfølgingen av 25. juni-rapporten, der Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk kraftig kritikk for håndteringen av masseskytingen i Oslo 25. juni 2022.

Rapporten konkluderte med at angrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot terrorsiktede Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet. Nå varsler Lilleby endringer.

– PST må se på måten vi jobbet på. Er vi gode nok på å fange opp dem som befinner seg i randsonen? sier Lilleby.

Istedenfor kun å undersøke personer det er bekymring om, skal PST nå i større grad identifisere et mål for terror, eller miljøer hvor terrorister kan tenkes å inngå, og så systematisk nøste og lete etter navn, utdyper Lilleby overfor VG.