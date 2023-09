Aktor i Tengs-saken: Nye, foreløpige DNA-funn kan peke på Vassbakk

De foreløpige resultatene fra undersøkelser av et blodig håndavtrykk på strømpebuksa til Birgitte Tengs kan ifølge aktor peke mot tiltalte Johny Vassbakk.

Statsadvokat Nina Grande sier at foreløpige svar på nye undersøkelser av strømpebuksa til Birgitte Tengs kan peke mot tiltalte Johny Vassbakk.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Det er funnet spor i prøvene som stemmer overens med tiltaltes markører, sier aktor Nina Grande i sitt innledningsforedrag i Gulating lagmannsrett.

Etter behandlingen i tingretten ble strømpebuksa som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept, sendt til nye analyser hos det rettsmedisinske instituttet NFI i Nederland.

Aktor Grande sier at de foreløpige resultatene herfra viser at det er funnet svært små mengder mannlig DNA i prøvene, og at flertallet av markørene stemmer overens med tiltalte Johny Vassbakk.

Hun presiserer at de nye resultatene er under grensen for det som vanligvis analyseres fordi mengdene DNA er så små, slik at det er fare for å ikke få gode nok resultater.

– Det er også funnet fra én til tre markører som ikke stemmer overens med tiltalte, men vi vet ikke om det er DNA fra andre personer. Mengdene er for små til å peke på andre personer, sier Grande.

De endelige resultatene er ventet å bli klare innen en grundigere gjennomgang av funnene i slutten av denne måneden.

Aktoren er også klar på at det fortsatt er funnet av deler av Vassbakks DNA i prøven med navnet A-12-F, som var en sentral del av saken i tingretten, som er det viktigste beviset.

– Det er fortsatt det som er hovedbeviset, og som er det eneste som kan lede til domfellelse, sier hun.