Tengs' foreldre frykter dommen ikke skal gi endelig svar

Foreldrene til Birgitte Tengs håper de skal få endelig svar på hvem som drepte datteren deres når retten avsier dom mandag. Men de frykter de ikke får det.

Birgitte Tengs’ far, Torger Tengs, her i november i fjor under rettssaken.

NTB

– De har valgt å ikke være her i dag. Dette er en svært vanskelig dag for dem, sier bistandsadvokat John Christian Elden til NTB på vei inn i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag formiddag.

Foreldrene følger domsavsigelsen mot den 52 år gamle mannen som er tiltalt for drapet, via link hjemmefra. De har forskjellige oppfatninger om hvem som sto bak handlingene mot datteren deres for 28 år siden, ifølge Elden.

– På bakgrunn av bevisførselen er de ikke overbevist om at de får et endelig svar her i dag. De er håpefulle på at det kommer av avgjørelse, og at det kommer et svar, de har bare ikke den store troen, sier han.

– De har verken forventninger eller forhåpninger, de vet at uansett resultat er de langt fra ferdig. De har allerede begynt å grue seg til 4. september, sier medbistandsadvokat Erik Lea til NTB.

Han sikter til at dommen kommer til på bli anket videre oppover i rettssystemet, uansett hva tingretten faller ned på. Ankesaken er allerede berammet i Gulating lagmannsrett 4. september. Da venter trolig nok en full gjennomgåelse av bevisene og det antatte hendelsesforløpet da Birgitte Tengs ble misbrukt og drept på Karmøy natt til 6. mai 1995.

– De får en dom, men uavhengig av dommens innhold, får de ikke noe svar på det som skjedde de siste timene forut for at hun ble drept. Det svaret gir nok neppe tingretten i dag. Det er det svaret som betyr alt, slik at de skal kunne være sikre i sin sak, sier Lea.