Stopp i Freia-salget hos SAS og NFF – Matvaregigant i dialog med Mondelez

Norgesgruppen er i dialog, og DNT skal ha møte med Freia-eier Mondelez etter at selskapet ble svartelistet i Ukraina. NFF og SAS har fjernet Freia-produkter.

Kvikklunsj blir ikke lenger å finne på SAS-flyginger og fotballkamper fremover. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Norges største dagligvaregigant Norgesgruppen opplyser til NTB at de er i dialog med Freia-eier Mondelez, som har havnet på Ukrainas svarteliste.

– Vi er i dialog med Mondelez. Vi har bedt om dokumentasjon på at de ikke bryter sanksjonene, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til NTB.

– Så må vi selv vurdere dokumentasjonen, sier hun videre.

Blant dem som har sluttet å selge Freia-produkter de siste dagene, er SAS. Videre har Norges Fotballforbund (NFF) stoppet salget av Freia-sjokolader og andre produkter på Ullevaal stadion.

Dermed blir det verken Kvikklunsj, M eller Melkerull å få på verken fotballkamper eller SAS-flyginger fremover.

DNT har innkalt til møte

Den Norske Turistforening (DNT), som er nært knyttet til Freias Kvikklunsj-sjokolade, sa tidligere fredag at de har bedt ledelsen i Mondelez' norske filial inn til et møte.

– DNT tar sterkt avstand fra Russlands angrepskrig mot Ukraina, og vi forventer at våre samarbeidspartnere støtter opp om grunnleggende verdier som demokrati, fred og folkeretten, sier Andreas Blaauw-Hval, pressekontakt i DNT til Dagbladet Børsen.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i dagligvarekjeden Coop sier til NTB at Coop tar sterkt avstand fra den russiske invasjonen og pågående krigen, og var raskt ute med å fjerne varer produsert i Russland.

– De produktene vi har fra Mondelez, produseres ikke i Russland. Hvordan Mondelez ønsker å behandle sitt forhold til Russland, må de svare for selv, sier han.

Han understreker at om det kommer nye råd fra norske myndigheter, vil Coop lytte til dem.

Circle K besluttet å legge ned sin virksomhet i Russland og fjernet produkter produsert i landet etter invasjonen av Ukraina, men de har ikke diskutert boikott.

– Vi overvåker det som skjer, men har til nå ikke diskutert boikott. Vi har god dialog med Mondelez, og har fått forsikringer fra Mondelez om at Freia-produkter vi selger i våre butikker ikke er produsert i Russland, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen sier til NTB at de er i dialog med Mondelez.

Ansatte urolige

Tillitsvalgt Gøran Nyberg ved Freia sier til Nettavisen at han syns det er synd at norske selskaper boikotter Freia. Han sier at de ansatte frykter for arbeidsplassene sine.

– Jeg synes det er en overreaksjon i Norge og Sverige. Vi produserer kun i Skandinavia og har ingenting med Russland å gjøre, forteller han.

Det var i slutten av mai at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet satte opp en svarteliste over selskap som de mener bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freia-eier Mondelez er ett av selskapene på listen.

Selskapet skrev torsdag i en e-post til NTB at dette er ikke en unik situasjon, og at mange andre matvareselskaper har beholdt en viss virksomhet i Russland.