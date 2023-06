Høyesterettsdommer fikk innvilget avskjed

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy (68) ble i statsråd fredag innvilget avskjed i nåde.

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy har fått innvilget sin søknad om avskjed.

Skoghøy hadde søkt om dette fra 1. juli 2023. Han har hatt studiepermisjon og sykmelding siden september 2022.

Skoghøy fikk i april kritikk av Tilsynsutvalget for dommere for sine uttalelser i mediene om at han hadde blitt forgiftet av sin fraseparerte kone.

Utvalget mente Skoghøy hadde opptrådt i strid med god dommerskikk.

Skoghøy har det siste halvåret vært i medienes søkelys etter at han i desember først gikk ut i nettavisen Rett24, og senere i flere andre medier, og hevdet at han hadde blitt forgiftet av sin nå fraseparerte kone Nataliia Skoghøy. Kona har avvist disse påstandene.

Politiet i Oslo har etterforsket påstandene fra dommeren og har henlagt saken fordi det ikke er funnet bevis for at kona har forgiftet ektemannen.